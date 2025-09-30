Vers une stratégie globale pour développer une culture vietnamienne unifiée dans la diversité

Une stratégie globale est jugée essentielle pour bâtir les valeurs communes de la culture vietnamienne, fondée sur l'unité dans la diversité, le respect mutuel et l'orientation vers un développement inclusif, pacifique et durable. Telle est la conclusion principale d'un séminaire organisé le 30 septembre à Hanoï par l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Les chercheurs ont mis en évidence les fondements théoriques de cette "unité dans la diversité", soulignant son rôle crucial et les acquis notables de la période 1975-2025, tout en pointant les limites et leurs causes dans l'édification culturelle. Le séminaire a aussi analysé le contexte actuel et les défis à relever.

Photo: VNA/CVN

Les participants ont formulé des propositions concrètes pour perfectionner le cadre théorique ainsi que les mécanismes et politiques nécessaires à l'épanouissement d'une culture vietnamienne avancée, imprégnée d'identité nationale, unifiée dans sa diversité, nationale, scientifique, moderne et humaniste. L'objectif est d'en faire une base solide pour un développement durable du pays dans la nouvelle ère.

Selon le professeur associé et docteur Nguyên Duy Bac, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, la culture s'affirme désormais comme un "soft power" contribuant à renforcer la position et l'image du Vietnam dans le contexte de mondialisation et d'intégration internationale.

Pour sa part, le professeur associé et docteur Bùi Hoài Son, membre de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a mis en garde contre plusieurs défis majeurs : une formalisation excessive et un manque de profondeur culturelle, un cadre juridique fragmenté et obsolète, des investissements dispersés privilégiant les infrastructures au détriment des ressources humaines, et une faible compétitivité des contenus locaux à l'ère numérique.

Photo: VNA/CVN

Pour y remédier, le professeur associé et docteur Bùi Hoài Son propose plusieurs solutions stratégiques : autonomiser les communautés afin qu'elles deviennent de véritables acteurs culturels ; investir prioritairement dans les artisans et les générations héritières ; exploiter les technologies pour diffuser les valeurs traditionnelles ; et renforcer l'éducation culturelle dès le plus jeune âge afin de transmettre l'amour et la préservation du patrimoine.

L'édification d'une culture vietnamienne unifiée dans la diversité n'est pas seulement une mission du développement socio-économique, mais un "choix de civilisation, un engagement humaniste pour l'avenir du pays". Cela requiert la mobilisation de toute la société - des décideurs aux communautés, des experts aux jeunes générations - pour transformer l'immense potentiel culturel en une force endogène durable.

VNA/CVN