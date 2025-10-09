Hanoï ambitionne de créer un grand centre d’industrie culturelle sur les rives du fleuve Rouge

La capitale vietnamienne nourrit une vision à long terme : bâtir d’ici 2045 un centre d’industrie culturelle moderne et de grande envergure sur les îlots ou zones alluviales au milieu du fleuve Rouge, afin de constituer un véritable écosystème créatif interconnecté par des plateformes numériques communes.

Le Comité populaire de Hanoï vient de promulguer un plan relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres d’industrie culturelle sur le territoire de la capitale.

Ce plan fixe plusieurs objectifs précis. D’ici 2025, la ville entend mettre en place un à deux centres de développement culturel reposant sur les atouts existants en termes d’emplacement, d’espace culturel et de ressources patrimoniales. Ces projets privilégieront la mobilisation de capitaux sociaux et l’application du modèle de partenariat public-privé.

En 2026, deux à trois centres spécialisés ou pluridisciplinaires devraient voir le jour, concentrés sur les secteurs où Hanoï dispose d’avantages comparatifs : design, arts visuels, arts du spectacle, artisanat, publicité, radio et télévision, entre autres.

À l’horizon 2030, ces centres auront vocation à devenir des espaces d’incubation et de connexion créative, à l’échelle nationale comme internationale, contribuant à la promotion et à la croissance durable des industries culturelles. Dix centres d’industrie culturelle devraient être officiellement établis conformément à la Loi sur la capitale et à la Résolution No24/2025.

Le plan esquisse également une vision ambitieuse pour 2045 : Hanoï construira un centre d’industrie culturelle moderne sur les rives et bancs du fleuve Rouge, en adéquation avec les orientations du Plan général de la capitale ainsi qu’avec les réglementations relatives à la prévention des crues et à la gestion des digues. Ce complexe deviendra un écosystème culturel intégré, soutenu par des plateformes numériques communes, servant de moteur au développement culturel et économique de la capitale.

Le Service municipal de la culture et des sports est désigné comme organe permanent chargé d’orienter les procédures administratives, de proposer des politiques incitatives à l’investissement, de renforcer la coopération internationale et de simplifier les démarches. Il sera également responsable de la réception et de l’examen des dossiers liés aux politiques de développement des industries culturelles.

