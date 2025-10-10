Hanoï lance le chantier du pont Trân Hung Dao, long de plus de 4 km

Le 9 octobre, le Comité populaire de Hanoï a lancé la construction du pont Trân Hung Dao, l'un des 18 ponts routiers prévus au-dessus du fleuve Rouge dans le cadre du Plan de développement des transports de la capitale jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2050.

Ce pont joue un rôle stratégique pour l'urbanisation de la zone, la décongestion du centre-ville et la connexion des axes principaux des deux rives, contribuant à alléger le trafic sur les ponts de Chuong Duong et Vinh Tuy.

Le projet, d'une valeur de plus de 15 900 milliards de dôngs (environ 603,4 millions de dollars), devrait être achevé en 2027. Sa longueur totale est d'environ 4,18 km, incluant un pont principal de 870 mètres (composé de six travées) et trois échangeurs intégrés aux routes existantes.

Dans son discours lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Mai Văn Chinh a affirmé que la construction de ce pont marque une nouvelle étape dans l'achèvement du réseau d'infrastructures de base de Hanoï et la création d'œuvres architecturales emblématiques. Il a également souligné l'importance de la libération du terrain, de l'approvisionnement en matériaux et de la rigueur technique pour respecter les délais fixés.

Une fois achevé, le pont servira de lien clé reliant le centre de Hanoï à la zone Est, complétant ainsi le corridor de circulation Est-Ouest de la capitale et contribuant significativement à réduire la congestion sur les ponts existants.

