Hanoï : vers un boulevard paysager du fleuve Rouge et une zone urbaine sportive olympique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce samedi 15 novembre à Hanoï, une réunion de la Permanence du gouvernement pour examiner les "Projets de planification du Boulevard paysager du fleuve Rouge et de la Zone urbaine sportive olympique de Hanoï".

Le Boulevard paysager du fleuve Rouge, défini comme l’un des cinq axes stratégiques mentionnés dans la Planification globale de la capitale, devrait couvrir environ 11.000 ha et s’étendre sur plus de 40 km le long du fleuve Rouge, traversant 16 communes et quartiers situés à l’intérieur de la périphérique N°4. Le projet devrait affecter environ 40.000 habitants et afficher un coût préliminaire dépassant 400.000 milliards de dôngs (15,38 milliards de dollars). Il devra comprendre environ huit parcs paysagers et douze parcs thématiques totalisant plus de 3.000 ha.

Le projet de Boulevard paysager du fleuve Rouge contribuera à réduire les embouteillages, limiter la pollution, améliorer la prévention des crues, rehausser l’esthétique urbaine et assurer une connectivité fluide entre tous les ponts enjambant le fleuve Rouge une fois les travaux achevés.

La ville vise un lancement des travaux le 19 décembre 2025, pour une mise en service prévue en 2030, et a proposé des mécanismes spécifiques concernant la planification, l’investissement, la libération des terrains et la réinstallation.

Pour le projet de Zone urbaine sportive olympique, Hanoï a également approuvé les tâches de planification des sous-zones C et D, couvrant au total 8.200 ha. La sous-zone C, d’une superficie de près de 4.500 ha, s’étend sur les communes de Ngoc Hôi, Nam Phu, Hông Van, Chuong Duong, Thuong Phuc et Thuong Tin, tandis que la sous-zone D couvre plus de 3.700 ha dans les communes de Thanh Oai, Tam Hung et Dan Hoa.

Bâtir une capitale "lumineuse, verte, propre, belle"

Les deux zones comprendront des infrastructures sportives, des logements, des aménagements mixtes, des services publics, des écoles, des espaces verts, des infrastructures techniques, ainsi que des terrains destinés au patrimoine, aux sites religieux, à la défense-sécurité et à la production agricole.

S’exprimant à la réunion, Pham Minh Chinh a qualifié ces projets de cruciaux pour bâtir une capitale "lumineuse, verte, propre, belle", moderne et de classe mondiale. Il a chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de diriger la préparation d’un dossier détaillé à présenter au Bureau politique et a exhorté les autorités à proposer tous mécanismes ou politiques supplémentaires nécessaires. Il a également demandé à la ville d’élaborer un plan global pour l’utilisation efficace de la surface du fleuve, des terrains en surface, des espaces souterrains et de l’espace aérien.

Concernant les questions techniques telles que la sécurité des digues, la gestion des ressources minérales et les évaluations de l’impact environnemental, il a insisté sur le strict respect des réglementations en vigueur. Les deux projets devront être lancés le 19 décembre afin de créer une dynamique pour "une nouvelle ère" du développement de la capitale, a-t-il conclu.

Le même jour, le chef du gouvernement a présidé une autre réunion portant sur les mécanismes et politiques spécifiques liés à l’investissement dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et aux travaux préparatoires associés.

