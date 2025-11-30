La grotte de Co, un paysage féerique entre monts et eaux

Située dans la baie de Ha Long, la grotte de Co séduit les visiteurs par son décor harmonieux, un mélange poétique de montagnes, d’eaux et de cavernes, laissant une impression inoubliable à tous ceux qui la découvrent.

>> Yên Tu : une saison touristique au cœur d’un site inscrit à l’UNESCO

>> Fresques murales d’un village de Quang Ninh

>> Quang Ninh accueille le premier paquebot de la saison sur la liaison Beihai - Ha Long

La grotte de Co demeure l’un des sites les plus attractifs de la zone maritime de la baie classée au patrimoine mondial. Nichée à mi-pente de Hon Co, une petite île isolée à environ 20 km du port touristique international de Tuân Châu, la grotte de Co n’est pas très vaste. Son entrée, relativement étroite, permet d’y pénétrer aisément par un court escalier. Elle se compose de deux salles reliées par un passage étroit, la première étant plus petite que la seconde. L’intérieur de la grotte, façonné par la nature, révèle un système de stalactites et de stalagmites d’une beauté singulière, qui la distingue de nombreuses autres cavernes de la baie de Ha Long.

Perle cachée

À quelques pas de l’entrée, les visiteurs découvrent une voûte de pierre évoquant une coquille géante, semblable à une huître laissant entrevoir sa perle brillante. Plus loin, une majestueuse colonne de stalactite descend du plafond jusqu’au sol, telle une œuvre d’art naturelle aux motifs délicatement sculptés. Les stalactites, aux nuances d’ambre ou d’un blanc pur, tombent comme des rideaux cristallins, offrant un spectacle fascinant à ceux qui les contemplent.

La grotte présente également de fines fissures laissant filtrer la lumière naturelle. Lors des journées ensoleillées, les rayons du soleil traversent ces interstices et se diffusent à l’intérieur en de magnifiques faisceaux lumineux, créant une atmosphère magique. À l’extrémité de la grotte, un petit sentier conduit vers l’extérieur, où s’ouvre une vue panoramique sur la baie de Ha Long, à travers la verdure luxuriante. Par beau temps, on aperçoit parfois au loin un bateau de croisière glissant doucement - un tableau vivant, à la fois réel et irréel.

La grotte ne possède qu’une seule entrée, qui sert également de sortie. En ressortant, les touristes profitent d’une nouvelle perspective sur la baie depuis le flanc du mont. En descendant, on peut bifurquer vers une petite plage au pied de la montagne. À marée haute, elle conserve sa mince bande de sable fin, bordée de gros rochers émergeant de l’eau turquoise. Mais c’est à marée basse qu’elle révèle toute sa poésie : le rivage s’incurve gracieusement, semblable à un croissant de lune vu d’en haut. Dans ce cadre paisible, on peut entendre le murmure des vagues caressant le sable - un son à la fois doux et envoûtant.

Beauté paisible

Le charme paisible, la quiétude et le caractère encore préservé du lieu attirent principalement une clientèle haut de gamme.

Lucy Fleetwood, une touriste britannique rencontrée lors d’une visite, a confié avoir choisi une croisière privée afin de profiter pleinement du calme et de la beauté naturelle du site. “La baie de Ha Long est splendide et la grotte de Co, isolée et sereine, nous a offert une expérience unique, presque spirituelle”, a-t-elle partagé.

De nombreux voyageurs par-tagent cette envie d’évasion intime et sont prêts à payer davantage pour explorer les recoins les plus reculés et les plus beaux de la baie, tels que la grotte de Co. Depuis une quinzaine d’années, la compagnie par actions Dông Duong est la principale opératrice de croisières sur ce circuit. Selon Doàn Manh Cuong, son directeur général adjoint, environ 24.000 touristes, majoritairement européens, visi-tent chaque année cette grotte.

Aujourd’hui, elle est la seule grotte ouverte à la visite sur le parcours N°4. En 2024, elle a accueilli plus de 74.000 visiteurs, dont près de 44.000 au cours des six premiers mois de l’année. La majorité de ces visiteurs sont des touristes étrangers en croisièrede luxe passant la nuit en baie de Ha Long.

Texte et photos : Nguyên Thành - Hà Phong/CVN