Hanoï, aux plaisirs du swing

Honorée comme meilleure destination golfique au monde pendant deux années consécutives (2023, 2024) aux World Golf Awards, Hanoï se transforme en un paradis du tourisme golfique de classe internationale, prêt à attirer des visiteurs fortunés du monde entier.

Photo : ST/CVN

La ville compte six pôles de golf, dont dix parcours de championnat prestigieux tels que le Long Biên Golf & Country Club, le Vân Tri Golf Club et le BRG Kings Island Golf Resort, ainsi qu’une dizaine de vastes zones d’entraînement. Chaque parcours est conçu avec soin pour répondre aux standards internationaux, au cœur de paysages naturels à couper le souffle, offrant ainsi une expérience golfique variée et adaptée aux préférences de chaque joueur.

Véritable fleuron de ce paradis du golf, le BRG Kings Island Golf Resort, situé dans la commune de Doài Phuong, propose 55 trous et accueille chaque année entre 12.000 et 15.000 visiteurs internationaux. Parallèlement, le Sky Lake Resort & Golf Club, situé dans la commune de Trân Phu, propose 36 trous ainsi que des prestations haut de gamme. Il accueille de nombreux tournois internationaux et attire des milliers de touristes vietnamiens et étrangers.

"Hanoï s’impose comme un pôle majeur du tourisme golfique, grâce à sa situation géographique avantageuse et sa proximité avec des marchés en forte croissance comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Nous sommes sur le point de devenir le paradis du golf dans la région", a déclaré le Dr Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Hanoi offre non seulement des parcours de golf de premier ordre, mais constitue également un excellent point de départ pour les touristes en quête de découvertes culturelles, gastronomiques et naturelles dans les régions voisines telles que Phu Tho, Ninh Binh, Hai Phong et Quang Ninh.

Les hébergements de classe internationale de la ville renforcent encore son attrait. Des hôtels comme le Sofitel Legend Metropole Hanoi, le JW Marriott Hotel Hanoi et l’InterContinental Hanoi Westlake offrent des prestations luxueuses 4 et 5 étoiles, idéales pour une clientèle exigeante.

"Hanoï est idéalement placée pour développer le tourisme golfique grâce à son riche patrimoine culturel, ses infrastructures modernes et son hospitalité de haut niveau", a indiqué Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï.

Photo : SDLHN/CVN

À l’avenir, la ville prévoit de faire du tourisme golfique un atout majeur en renforçant sa collaboration avec les collectivités locales et les entreprises afin d’organiser des tournois internationaux, de créer des circuits golfiques complets et de développer un écosystème intégrant le golf aux activités MICE, au bien-être, à la culture et à la gastronomie.

Les experts s’accordent à dire que pour que Hanoï devienne une destination golfique de premier plan, une collaboration avec les régions environnantes est essentielle pour attirer les visiteurs internationaux. La création d’une association des terrains de golf pourrait permettre d’identifier les points forts et les points faibles, et ainsi renforcer l’attractivité du tourisme golfique.

Lê Hông Thai, du Département des investissements et du développement de la Compagnie de tourisme de Hanoï, a insisté sur la nécessité d’une promotion concertée entre les agences de voyages, les compagnies aériennes, les parcours de golf et les hôtels afin de commercialiser efficacement ce segment touristique, en ciblant notamment les clients potentiels à Taïwan (Chine) et en Europe.

Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, a souligné que la ville ambitionne de renforcer ses partenariats avec les entreprises afin d’organiser des tournois internationaux et de développer des circuits golfiques complets sous la marque Hanoi.

À l’avenir, Hanoï souhaite attirer des investissements à la hauteur de son potentiel et de ses atouts, afin d’accroître le nombre de visiteurs et d’organiser davantage d’événements et de tournois pour séduire les touristes nationaux et internationaux.

En développant des circuits de golf cohérents, en organisant des événements internationaux, en simplifiant les procédures de réservation et en favorisant les partenariats locaux et sectoriels, Hanoï peut se transformer d’une destination prisée en une destination de choix pour le tourisme de golf haut de gamme.

VNA/CVN