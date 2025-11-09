Hanoï se prépare à devenir la "Meilleure destination golfique mondiale"

Sacrée "Meilleure destination golfique mondiale" pour 2023 et 2024 aux World Golf Awards, Hanoï est en pleine transformation pour s'imposer comme un paradis du tourisme golfique de classe internationale, destiné à attirer une clientèle aisée du monde entier.

La capitale vietnamienne dispose de six pôles de golf majeurs, incluant dix parcours de championnat renommés dont le Long Bien Golf & Country Club, le Van Tri Golf Club et le BRG Kings Island Golf Resort, ainsi que plus de dix vastes zones d'entraînement. Chaque parcours est méticuleusement conçu pour répondre aux normes internationales, offrant aux golfeurs des expériences variées au cœur de paysages naturels à couper le souffle.

Des infrastructures et un patrimoine d'exception

Le BRG Kings Island Golf Resort, situé dans la commune de Doài Phuong, illustre parfaitement cette excellence avec ses 55 trous et son accueil annuel de 12 000 à 15.000 visiteurs internationaux. De son côté, le Sky Lake Resort & Golf Club, dans la commune de Trân Phu, propose 36 trous et des infrastructures luxueuses (spa, salles de conférence, practices de haute technologie). Il organise régulièrement des tournois internationaux et attire des milliers de touristes vietnamiens et étrangers.

Le Dr. Hà Van Siêu, directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré : "Hanoï s'impose comme un pôle majeur du tourisme golfique, grâce à sa situation géographique avantageuse et sa proximité avec des marchés en forte croissance comme la République de Corée, le Japon et la Chine. Nous sommes sur le point de devenir le paradis du golf dans la région".

Hanoï offre non seulement des parcours de golf de premier ordre, mais constitue également un excellent point de départ pour les touristes en quête de découvertes culturelles, gastronomiques et naturelles dans les régions voisines telles que Phu Tho, Ninh Binh, Hai Phong et Quang Ninh.

L'offre d'hébergements de classe internationale renforce l'attractivité de la ville. Des hôtels comme le Sofitel Legend Metropole Hanoi, le JW Marriott Hotel Hanoi et l'InterContinental Hanoi Westlake offrent des prestations luxueuses 4 et 5 étoiles, idéales pour une clientèle exigeante.

Dang Huong Giang, directrice du Département du tourisme de Hanoï, a souligné : "Hanoï est idéalement placée pour développer le tourisme golfique grâce à son riche patrimoine culturel, ses infrastructures modernes et son hospitalité de haut niveau".

Défis et stratégie d'avenir

La ville prévoit de faire du tourisme golfique un atout majeur. La stratégie repose sur le renforcement de la collaboration avec les collectivités locales et les entreprises afin d'organiser des tournois internationaux, la création de circuits golfiques complets et le développement d'un écosystème intégrant le golf aux activités MICE (Meetings – Incentives – Conferences – Exhibitions soit Réunions – Voyages de motivation – Congrès – Expositions), au bien-être, à la culture et à la gastronomie.

Selon Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente permanente de l'Association vietnamienne du tourisme : "Le tourisme golfique génère non seulement des profits substantiels, mais représente également un axe de développement économique durable que le Vietnam souhaite concrétiser".

Ce type de tourisme de niche cible une clientèle aisée et exige une chaîne de services irréprochable, des infrastructures modernes et des partenariats efficaces.

Lors d'un récent séminaire, Sieu a également souligné : "Le potentiel du tourisme golfique au Vietnam, et plus particulièrement à Hanoï, est immense. Pour l'exploiter pleinement, nous devons combler les lacunes actuelles en matière de services, afin de garantir une expérience complète aux visiteurs haut de gamme".

Malgré le potentiel immense, des défis persistent. président du Hanoi UNESCO Travel Club, a noté que si la qualité des parcours est élevée, les coûts importants et la préférence pour les réservations individuelles (plutôt que de groupe) peuvent freiner la croissance.

Lê Hông Thai, du département Investissement et Développement de la Société de tourisme de Hanoï, a insisté sur la nécessité d'une promotion concertée entre les agences de voyages, les compagnies aériennes, les parcours de golf et les hôtels pour commercialiser efficacement ce segment touristique, en mettant l'accent sur le ciblage des clients potentiels à Taïwan (Chine) et en Europe.

Kim Young-mi, directrice du Sky Lake Resort & Golf Club, a indiqué que son parcours a accueilli environ 120.000 visiteurs, répartis équitablement entre Coréens et Vietnamiens, avec un pic de fréquentation en hiver. Cette forte augmentation du nombre de visiteurs internationaux s'explique par la qualité du parcours et la fusion des saveurs coréennes et vietnamiennes.

Pham Duy Nghia, directeur de la société de tourisme Bàn Chân Viêt, a souligné une tendance préoccupante : les touristes visitant Hanoï se rendent souvent dans les provinces voisines comme Hoa Binh et Vinh Phuc pour jouer au golf, ce qui engendre des pertes de revenus pour le secteur touristique de la capitale. Il a noté que l'absence de liens entre les terrains de golf de Hanoï et les agences de voyages complique les réservations de groupe, d'autant plus que de nombreux parcours affichent complet.

Les experts s'accordent à dire que pour que Hanoï devienne une destination golfique de premier plan, une collaboration avec les régions environnantes est essentielle pour attirer les visiteurs internationaux. La création d'une association de terrains de golf pourrait permettre d'identifier les points forts et les points faibles, et ainsi renforcer l'attractivité du tourisme golfique.

Transformer les atouts en marques

Dang Huong Giang, directrice du Département du tourisme de Hanoï, a souligné que la ville ambitionne de renforcer ses partenariats avec les entreprises afin d'organiser des tournois internationaux et de développer des circuits golfiques complets sous la marque Hanoï. Cette initiative intégrera le tourisme d'affaires (MICE), l'hôtellerie, la santé et la gastronomie, tout en ciblant les marchés à court terme de la République de Corée, du Japon et de Taïwan (Chine), et en prévoyant une expansion à plus long terme en Amérique du Nord, en Australie et au Moyen-Orient.

À l'avenir, Hanoï souhaite attirer des investissements à la hauteur de son potentiel et de ses atouts, afin d'accroître le nombre de visiteurs et d'organiser davantage d'événements et de tournois pour séduire les touristes nationaux et internationaux.

Pour rester compétitive sur le marché régional du tourisme golfique, Nguyên Tiên Dat, vice-président de l'Association du tourisme de Hanoï, a suggéré de réduire les taxes spéciales sur la consommation afin d'harmoniser les conditions de concurrence avec les autres destinations d'Asie du Sud-Est. Renforcer la communication, faciliter les échanges de clubs de golf et élargir le marché aux touristes européens, américains et australiens seront des éléments clés.

En développant des circuits de golf cohérents, en organisant des événements internationaux, en simplifiant les procédures de réservation et en favorisant les partenariats locaux et sectoriels, Hanoï peut passer du statut de destination prisée à celui de destination de choix pour le tourisme golfique haut de gamme.

Sieu a déclaré : "La croissance du tourisme de golf permettra non seulement de diversifier notre offre et d'accroître notre compétitivité, mais aussi d'attirer une clientèle aisée recherchant des séjours prolongés, stimulant ainsi le secteur des complexes hôteliers de luxe".

Forte de sa détermination et d'une stratégie claire, Hanoï entend conserver son titre de "Meilleure destination golfique au monde", tout en consolidant son image de marque et en attirant une clientèle exigeante, afin de rayonner sur la scène internationale du tourisme de golf.

