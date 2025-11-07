Hanoï : les visiteurs étrangers impressionnés par l’ambiance nocturne

Les touristes venus des États-Unis, de Russie, d'Inde... estiment que Hanoï se caractérise par une vie communautaire distinctive, surtout dans la nuit. Pour eux, la soirée n'est pas seulement un moment de repos, mais aussi une occasion de chercher à comprendre la ville.

Photo : Hai Long/CVN

James et Stacey, deux voyageurs américains, ont visité Hanoï depuis trois jours. Ils se souviennent du repas de phở et du sandwich dans des restaurants ouverts dans la soirée qu'ils tenaient en déambulant dans les quartiers au centre-ville. "Je me sens chez moi ici quand je sors la nuit, avec des Vietnamiens chaleureux", dit James.

Ils comparent Hanoï à Londres, où la soirée rime souvent avec bars, fêtes et où l'on voit rarement des enfants dans la rue. "La nuit à Hanoï est un moment pour la communauté, la famille, les amis, et les touristes comme nous qui participons", observe Stacey.

Partageant la même impression de sécurité et d'une atmosphère agréable à vivre, les deux touristes allemands Thomas Hentsch, âgé de 63 ans, et Sylvia, âgée de 61 ans, sont sortis en ville dès la première nuit, bien qu'ils soient arrivés à Hanoï à 17h00 lors de leur voyage de 15 jours pour explorer le Nord.

Promenade nocturne dans le Vieux quartier

Ils qualifient l'ambiance agréable à vivre de Hanoï en raison de sa densité mais sans chaos, et se sentent en sécurité en marchant tranquillement pour choisir un restaurant tardif. "Nous aimons la sensation de flâner autour du lac dans une ville qui ne dort pas", déclare Sylvia. Avec un itinéraire passant par Hà Giang, Ha Long, Ninh Binh puis retour à Hanoï, ce couple choisit de se promener dans le Vieux quartier la nuit. "Si un endroit vous donne envie de ralentir au plus tard, c'est que cet endroit vous a +touché+", partage-t-elle.

Kirill Razanov et Arina Airikh, tous deux âgés de 22 ans et venus de Russie, sont également impressionnés par l'ambiance animée de la nuit à Hanoï. Bien qu'ils aient vécu à Nha Trang pendant quatre mois, Razanov raconte que lors de leur première nuit à Hanoï, ils ont marché plus de trois heures autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) et se sont arrêtés dans un café à l’œuf.

Photo : VNA/CVN

"En Russie, à minuit, les rues sont désertes et les magasins fermés. Ici, les rues restent éclairées, fréquentées et beaucoup de boutiques sont ouvertes", partage Arina. Le couple classe Hanoï en deuxième position des endroits qu'ils préfèrent au Vietnam (après Nha Trang), grâce au rythme de vie nocturne et à la diversité des boutiques. "La ville à minuit ressemble à une symphonie de lumières avec le parfum du café et des sons vivants", déclare Razanov.

Ce n'est pas seulement le rythme de vie, mais aussi le paysage de la vieille ville qui captive les visiteurs. L’Indien Nikhil Govind, âgé de 22 ans, s'exclame : "C'est la vue à minuit ?", avec une expression de surprise en voyant les rues brillamment illuminées de lumière. "Partout où tu vas, tu vois le drapeau rouge avec l'étoile jaune suspendu de chaque côté de la rue, une touche visuelle vraiment inoubliable", dit-il.

Ayant choisi Hanoï plutôt que Bangkok pour son voyage de cinq jours, Nikhil partage qu'il veut découvrir quelque chose de nouveau à raconter à ses amis. "Mes amis ont choisi la Thaïlande, mais moi je voulais venir au Vietnam. J'aime explorer la culture, les gens, et me promener dans chaque ruelle, chaque rue scintillant même la nuit", explique-t-il.

Hai Long/CVN