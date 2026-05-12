Hanoï approuve un projet pharaonique sur les deux rives du fleuve Rouge

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement ainsi que le Comité populaire de Hanoï ont approuvé un plan de relocalisation, de réorganisation et de réaménagement progressif de l’ensemble des zones résidentielles situées entre la digue du fleuve Rouge et ce dernier.

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Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de développement urbain à long terme visant à restructurer de manière globale les deux rives du fleuve Rouge et à redéfinir l’espace urbain de la capitale vietnamienne pour les décennies à venir.

Un axe vert, économique et créatif

Cette question a été examinée lors d’une réunion consacrée aux calculs hydrauliques et à la sécurité contre les inondations dans la zone concernée par le mégaprojet paysager du fleuve Rouge.

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Selon le communiqué final, les deux instances ont globalement approuvé le rapport ainsi que les propositions d’ajustement du plan de zonage urbain du fleuve Rouge présentées par les investisseurs.

Le projet architectural prévoit notamment d’augmenter la proportion et l’étendue des surfaces constructibles en bordure du fleuve afin de répondre aux besoins de développement socio-économique, urbain et infrastructurel.

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Le boulevard paysager du fleuve Rouge, reliant les ponts Hông Hà et Mê So, est identifié comme un axe stratégique majeur. Il devrait devenir un corridor vert structurant et un espace de développement urbain, économique, commercial, tertiaire et créatif, articulé autour de la culture, des sciences et des technologies.

Selon les autorités, le projet révisé reste conforme au Plan directeur de Hanoï à l’horizon centenaire ainsi qu’aux objectifs de maîtrise des crues et de gestion des digues définis par les plans en vigueur.

Sécurité hydraulique et adaptation climatique

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Les deux organismes ont également souligné que le projet devait impérativement préserver les capacités d’écoulement des crues et garantir la sécurité contre les inondations. Les études s’appuieront sur des modélisations hydrauliques intégrant les données hydrologiques, les altitudes de conception et les capacités de drainage.

Parallèlement, des solutions seront étudiées pour réguler le niveau du fleuve Rouge selon les saisons sèche et humide, tout en prenant en compte l’ensemble du réseau fluvial traversant Hanoï afin de restaurer plusieurs cours d’eau, notamment les rivières Tich, Nhuê et Day.

Les autorités envisagent également la construction d’un barrage sur le fleuve Rouge dans la zone de Phô Hiên, ainsi que sur la rivière Duông en aval de Long Tuu.

Le communiqué final insiste sur la nécessité d’affiner les scénarios de planification et de conception architecturale face à un changement climatique jugé de plus en plus complexe et imprévisible.

Préserver les villages artisanaux du fleuve Rouge

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Au-delà de la rénovation urbaine, la capitale entend préserver et valoriser les villages artisanaux traditionnels situés le long du fleuve Rouge, à savoir Bat Tràng, Kim Lan, Van Duc et la zone horticole des pêchers de Nhât Tân.

Selon les nouvelles orientations, ces espaces seront intégrés dans une structure de développement moderne dotée d’infrastructures harmonisées et d’un cadre de vie amélioré.

La ville ambitionne également de développer des espaces culturels, des circuits de tourisme expérientiel ainsi que des parcs thématiques liés aux métiers artisanaux, tout en favorisant une économie créative fondée sur l’identité locale.

Le plus vaste projet urbain de l’histoire de Hanoï

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Le 11 mai, le Conseil populaire de Hanoï, réuni lors de sa deuxième session thématique du 17e mandat, a adopté une résolution relative à la politique d’investissement du projet de construction de l’avenue panoramique du fleuve Rouge.

Estimé à 736.963 milliards de dôngs, soit près de 28 milliards de dollars, ce mégaprojet constitue le plus ambitieux jamais lancé dans l’histoire de la capitale vietnamienne.

S’étendant sur plus de 11.400 ha, il vise à concrétiser les orientations stratégiques du Bureau politique pour le développement de Hanoï d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Duong Duc Tuân, le projet doit permettre de moderniser les infrastructures de transport et de stimuler un développement urbain durable sur les deux rives du fleuve Rouge.

Deux avenues et un vaste réseau de parcs

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Le projet couvrira 16 communes et quartiers riverains, parmi lesquels Hông Hà, Ô Diên, Thuong Cat, Dông Ngac, Phu Thuong, Linh Nam, Thanh Tri, Nam Phu, Hông Vân, Mê Linh, Thiên Lôc, Vinh Thanh, Dông Anh, Bô Dê, Long Biên et Bat Tràng.

Il intégrera plusieurs composantes majeures : avenues paysagères, parcs, zones de loisirs, nouveaux espaces urbains, infrastructures techniques et plans d’eau.

Le volet transport prévoit deux grandes avenues totalisant environ 80 km, dont 45,35 km sur la rive droite et 35 km sur la rive gauche.

Le programme inclut de vastes parcs urbains dans des secteurs comme Trang Viêt, Tàm Xa, Ngoc Thuy, Long Biên-Cu Khôi et Bat Tràng, couvrant plusieurs milliers d’hectares.

En parallèle des infrastructures routières, des travaux de renforcement des digues, de régulation des chenaux fluviaux ainsi que des projets de réinstallation et de reconstruction urbaine seront menés à Long Biên, Linh Nam et Bat Tràng.

Une mise en œuvre étalée jusqu’en 2038

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La réalisation du projet est prévue entre 2026 et 2038.

Durant la période 2026-2030, Hanoï accordera la priorité aux grands axes routiers, aux systèmes de digues, aux principaux parcs publics, aux zones identifiées comme portes d’entrée urbaines ainsi qu’aux nouvelles zones résidentielles de Linh Nam et Long Biên.

La période 2030-2038 sera consacrée à l’achèvement des autres composantes du projet.

Un consortium privé chargé du développement

Le mégaprojet est porté par un consortium composé de Dai Quang Minh Real Estate, Truong Hai Group et Hoa Phat Group, dans le cadre d’un contrat de construction-transfert (BT) financé par des compensations foncières.

Le fonds foncier destiné à l’indemnisation couvrira environ 2.655,8 hectares au sein des zones de développement urbain du projet de l’axe paysager du fleuve Rouge.

Le reste des terrains proviendra notamment de réserves foncières récupérées à partir de projets à développement lent et de terrains destinés au règlement des projets BT de la capitale.

Nguyên Tùng/CVN