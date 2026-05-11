Hai Phong

Festival des flamboyants : convergence des forces et ambition de développement

Chaque mois de mai, la ville portuaire de Hai Phong s’embrase à nouveau du rouge éclatant des flamboyants, des drapeaux et des fleurs qui illuminent les rues de la ville portuaire.

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Mais l’édition 2026 du Festival des flamboyants rouges revêt une portée toute particulière : pour la première fois, l’événement se déploie dans l’espace d’une métropole nouvellement élargie après la fusion administrative, incarnant un Hai Phong plus vaste, plus moderne, riche d’une profondeur culturelle renouvelée et porté par une forte ambition de développement.

À l’approche du 71e anniversaire de la Libération de Hai Phong (13 mai 1955 - 13 mai 2026), la ville entière se transforme en une immense scène à ciel ouvert. Dès l’aube, les ouvriers des espaces verts s’activent autour de chaque flamboyant afin que l’arbre emblématique de la cité offre toute l’intensité de sa floraison durant ce mois de mai historique.

De la place du Théâtre municipal au nouveau centre politico-administratif de Bac sông Câm, en passant par les avenues, les places publiques et les quartiers résidentiels, l’atmosphère festive gagne tous les espaces urbains. Plus de soixante activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques, organisées de la fin mars jusqu’à la fin mai, composent une véritable symphonie rouge qui irrigue l’ensemble de la nouvelle métropole.

La singularité du festival cette année réside dans le rôle central accordé aux habitants, à la fois participants, créateurs et bénéficiaires de l’événement. Spectacles communautaires, animations de rue, espaces gastronomiques, performances folkloriques ou grands concerts populaires : chaque lieu devient un espace ouvert où la population est invitée à vivre pleinement la fête.

Cet espace s’élargit également à l’international grâce à la participation de nombreuses troupes artistiques venues de Chine, de la République de Corée ainsi que d’artistes étrangers. Les performances contemporaines, mêlées aux sonorités traditionnelles, permettent au festival de dépasser le cadre d’un simple rendez-vous culturel local.

La présence d’artistes internationaux traduit l’ambition de Hai Phong de s’affirmer comme une ville ouverte sur le monde par la culture. La municipalité poursuit d’ailleurs la constitution d’un dossier en vue d’intégrer le réseau des "Villes créatives de l’UNESCO" dans le domaine de la musique. Plus qu’un label symbolique, cette démarche reflète une nouvelle stratégie de développement : faire de la culture le socle, de la créativité le moteur et de l’être humain le centre d’un développement durable.

Dans cette dynamique, le Festival des flamboyants rouges n’est plus seulement un événement touristique ou une animation estivale. Il s’impose progressivement comme une marque culturelle à portée internationale de la ville portuaire, où la musique rapproche les communautés, où l’art réduit les distances entre les nations et où l’identité locale s’exprime dans un langage universel.

La soirée d’ouverture, placée sous le thème "Hai Phong - Convergence et rayonnement", illustre parfaitement cette nouvelle dimension. Une scène monumentale en plein air de près de 3.000 m², accompagnée de plus de 1.300 m² d’écrans LED, donne naissance à un spectacle technologique d’envergure mêlant effets visuels, scénographie virtuelle, sons et lumières immersifs. La participation de grandes figures de la scène musicale vietnamienne, telles que My Tâm, Tùng Duong, Quôc Thiên ou encore Duong Hoàng Yên, renforce encore l’attractivité du festival.

Sous les flamboyants écarlates de mai, Hai Phong n’est plus seulement la ville des ponts, des ports et du dynamisme industriel. Elle devient progressivement un vaste espace créatif ouvert, où culture, musique et esprit communautaire s’unissent pour porter la ville vers la scène internationale.

L’édition 2026 du Festival des flamboyants rouges constitue également un jalon symbolique dans la nouvelle phase de développement de la ville après la fusion administrative. Jadis connue pour le tempérament généreux et combatif de sa cité portuaire, ses quais, ses usines, son ouverture maritime et son esprit "courageux et victorieux", Hai Phong enrichit aujourd’hui son identité grâce à l’apport culturel de la région historique de Xu Dông.

Ces deux héritages se rejoignent désormais pour former un nouvel ensemble : un espace urbain élargi, une profondeur culturelle renforcée et une capacité de développement accrue.

Le périmètre du Festival des flamboyants rouges s’étend ainsi comme jamais auparavant, des zones maritimes orientales jusqu’aux territoires occidentaux de la nouvelle ville. Dans ce vaste tableau, les infrastructures modernes - ports en eaux profondes et zones industrielles - coexistent harmonieusement avec des hauts lieux patrimoniaux tels que Côn Son-Kiêp Bac ou la célèbre céramique de Chu Dâu, dessinant le visage d’une métropole à la fois contemporaine et profondément enracinée dans son identité.

Telle est précisément la force endogène née du processus de fusion. Au-delà d’un simple élargissement administratif, cette convergence crée un nouvel élan pour l’un des principaux pôles de croissance du Nord du Vietnam. Aujourd’hui, cette ville portuaire ne se tourne pas seulement vers le large grâce à son économie portuaire et industrielle ; elle regarde également vers l’avenir à travers sa culture, son identité et l’attractivité d’une métropole internationale.

Le lancement et l’inauguration simultanés de nombreux projets stratégiques à l’occasion du festival illustrent pleinement cette vision. La culture n’est pas dissociée du développement économique ; le festival n’est pas seulement un moment de célébration, mais aussi un puissant levier de promotion de l’image urbaine, d’attraction des investissements et de valorisation de la marque territoriale.

Après plus d’une décennie d’existence, le Festival du flamboyant rouge a largement dépassé le statut d’événement touristique pour devenir l’une des grandes signatures culturelles de Hai Phong, un rendez-vous incontournable du mois de mai pour les habitants, les visiteurs et les amis internationaux.

À chaque saison des flamboyants, la stature de la ville portuaire s’affirme davantage : celle d’une métropole dynamique et moderne, tout en préservant son âme culturelle singulière, façonnée par une longue histoire maritime.

Dans l’éclat flamboyant du mois de mai, Hai Phong apparaît aujourd’hui comme une ville de poésie, de musique et d’arts, mais aussi d’usines et de ports ; le symbole du nouvel élan d’une métropole en pleine ascension, durable et résolument tournée vers l’intégration internationale.

Texte et photos : Câm Sa - Hoàng Ngoc/CVN