Hanoï valide le plan d’aménagement de l’axe spatial du fleuve Rouge

Le Conseil populaire de Hanoï a récemment adopté une résolution sur le schéma directeur de la capitale à long terme, assorti d’une vision centenaire. Ce document stratégique inclut notamment un vaste projet d’aménagement de l’axe spatial du fleuve Rouge.

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Photo : VNA/CVN

Selon Duong Duc Tuân, vice-président du Comité populaire municipal, la capitale sera organisée selon une structure urbaine ouverte, reposant sur un modèle “multistratifié, multiniveaux, multipolaire et multicentrique“. Le fleuve Rouge en constituera l’axe écologique, paysager et culturel central, en lien étroit avec la région capitale, le delta du fleuve Rouge ainsi que les principaux corridors économiques nationaux et internationaux.

À plus d’un siècle d’horizon (après 2065), Hanoï ambitionne de devenir une métropole mondiale exemplaire, à la fois culturelle, intelligente, créative et écologique.

Parallèlement, la ville dévelop-pera une organisation spatiale complète et une économie territoriale structurée, tout en maintenant sa population en dessous du seuil de 20 millions d’habitants.

Concernant l’aménagement spatial, Hanoï a identifié neuf axes de développement prioritaires. Parmi eux, le boulevard paysager du fleuve Rouge jouera un rôle central. Conçu comme un vaste corridor vert associé à la culture créative, il deviendra un moteur du développement socio-économique et un symbole de la devise de la capitale : “Culture - Identité - Créativité”.

La ville prévoit d’inventorier et de valoriser les espaces patri-moniaux, historiques et paysagers situés le long du fleuve Rouge ainsi que des rivières Dà (Noire) et Duông. Le tronçon reliant les ponts Hông Hà et Mê So est actuellement en phase d’étude et de mise en œuvre initiale.

Dans une seconde phase, le projet sera étendu du pont Mê So jusqu’à la limite Sud de la ville, sur environ 30 km. Il permettra de connecter les deux rives du fleuve à un réseau de grandes zones urbaines, notamment Thuong Tin, une future cité sportive olympique, Phu Xuyên ainsi que le corridor urbain Van Giang - Phô Hiên - Hung Yên, grâce à un système de ponts intégrés aux axes périphériques.

Le centre-ville fera l’objet d’une rénovation et d’une reconstruction adaptées, en lien direct avec cet axe paysager. L’objectif est de préserver et de valoriser le patrimoine historique et culturel, notamment le Vieux quartier (36 rues et corporations), l’ex-quartier français et les zones historiques environnantes.

Des projets spécifiques concer-neront également le lac de l’Ouest et ses abords, ainsi que des sites majeurs comme la citadelle impériale de Thang Long, la citadelle de Cô Loa ou encore le Temple de la Littérature et ses environs.

La rénovation sera progres-sivement étendue aux zones situées à l’intérieur des périphériques N°1, N°2 et N°3, avec une modernisation des espaces urbains et ruraux adjacents. Cette transformation vise à améliorer la qualité de vie, protéger l’environnement et renforcer les dynamiques de développement.

Un projet structurant pour l’avenir de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Lors de la présentation du projet, l’Institut de planification et de construction de Hanoï a souligné l’importance stratégique du boulevard paysager du fleuve Rouge pour le développement urbain de la capitale.

Doté d’un investissement total estimé à plus de 855.000 milliards de dôngs, le projet s’étend sur 80 km et traverse 19 communes et quartiers. Il ne s’agit pas seulement d’une infrastructure de transport moderne, mais aussi d’un futur symbole de Hanoï. Le projet prévoit la création d’espaces verts, culturels et écologiques, contribuant à un paysage urbain durable, innovant et harmonieux.

Il concerne 12 communes et quartiers répartis sur environ 35 km de la rive droite, parmi lesquels, O Diên, Thuong Cat, Dông Ngac, Phu Thuong, Hông Hà, Vinh Tuy, Vinh Hung, Linh Nam, Hoàng Mai, Thanh Tri, Nam Phù et Hông Vân. Sur la rive, sept zones sont impliquées pour environ 45,34 km : Mê Linh, Thiên Lôc, Vinh Thanh, Dông Anh, Bô Dê, Long Biên et Bat Tràng.

Au total, le projet couvre environ 11.000 hectares, incluant une artère principale de 80 km, près de 3.300 hectares d’espaces verts et de loisirs, ainsi qu’environ 2.100 hectares destinés à la reconstruction urbaine.

Sa mise en service est prévue à l’horizon 2030. À terme, ce boulevard constituera un puissant levier de développement, reliant le passé, le présent et l’avenir de Hanoï et de l’ensemble du Delta du fleuve Rouge.

Nguyên Tùng/CVN