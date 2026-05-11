Hanoï valide un mégaprojet paysager de 28 milliards de dollars

S’étendant sur plus de 11.400 ha, cette initiative représente le projet le plus ambitieux de l’histoire de la capitale vietnamienne, conçu pour redéfinir l’espace de développement urbain des rives du fleuve Rouge pour les décennies à venir et concrétiser les orientations majeures du Politburo sur le développement de la capitale Hanoïd’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

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Photo : VNA/CVN

Le Conseil populaire de Hanoï du 17e mandat a approuvé lundi 11 mai, lors de sa deuxième session thématique, une résolution sur la politique d’investissement du projet de construction de l’axe de l’avenue panoramique du fleuve Rouge, un mégaprojet d’infrastructure et de rénovation urbaine avec un investissement estimé à 736.963 milliards de dôngs de dôngs (près de 28 milliards de dollars).

S’étendant sur plus de 11.400 ha, cette initiative représente le projet le plus ambitieux de l’histoire de la capitale vietnamienne, conçu pour redéfinir l’espace de développement urbain des rives du fleuve Rouge pour les décennies à venir et concrétiser les orientations majeures du Politburo sur le développement de la capitale de Hanoï d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Lors de la présentation du rapport à la session, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Duong Duc Tuân, a expliqué que le projet vise à développer et à perfectionner le système d’infrastructures de transport et à stimuler le développement urbain durable le long des deux rives du fleuve Rouge.

Le projet se déployera sur de nombreuses communes et quartiers riverains tels que Hông Hà, Ô Diên, Thuong Cat, Dông Ngac, Phu Thuong, Linh Nam, Thanh Tri, Nam Phu, Hông Vân, Mê Linh, Thiên Lôc, Vinh Thanh, Dông Anh, Bô Dê, Long Biên et Bat Tràng, intégrant des composantes clés telles que des avenues paysagées, des parcs écologiques, des zones de loisirs, des zones de développement urbain, des infrastructures techniques et des plans d’eau.

Le volet transport comprend deux avenues totalisant 80 kilomètres de longueur, dont 45,35 km sur la rive droite et 35 km sur la rive gauche, complétées par un réseau de vastes parcs dans des zones telles que Trang Viêt, Tàm Xa, Ngoc Thuy, Long Biên-Cu Khôi et Bat Tràng, couvrant des milliers d’hectares.

Photo : VNA/CVN

Outre les infrastructures routières, le plan comprend des travaux de digues et de régulation des chenaux fluviaux, ainsi que des projets de réinstallation et de reconstruction urbaine à Long Biên, Linh Nam et Bát Tràng, avec un calendrier de mise en œuvre prévu entre 2026 et 2038.

Pour la période 2026-2030, Hanoï donnera la priorité aux grands axes routiers, aux systèmes de digues, aux principaux parcs publics, aux zones désignées comme portes d’entrée urbaines, et aux zones urbaines résidentielles à Linh Nam et Long Biên.

Lors des discussions, les délégués ont souligné que le projet aura un impact profond sur le tissu culturel et les moyens de subsistance des communautés locales.

Pham Tuân Long, directeur du Service de la culture de Hanoï, a fait remarquer que ce projet est d'une ampleur exceptionnelle, s'étendant de part et d'autre du fleuve Rouge, traversant de nombreuxs villages de métiers traditionnels, des villages anciens, des vestiges historiques et culturels, ainsi que des espaces de vie communautaires caractéristiques du delta du Nord.

Le tracé du projet traverse de nombreuses zones riches en potentiel culturel et touristique, telles que Dông Ngac, Phu Thuong, Linh Nam, Thanh Tri, Hông Vân sur la rive droite du fleuve Rouge, et des centres artisanaux traditionnels tels que Bat Tràng, qui abrite près d’un millier de familles se consacrant à la fabrication de poteries.

Les élus ont souligné la nécessité d’une approche prudente pour concilier rénovation urbaine et préservation du patrimoine et des espaces communautaires, insistant sur le fait que le relogement des habitants doit garantir la préservation de leurs métiers et moyens de subsistance traditionnels. À cet égard, ils ont proposé l’aménagement d’itinéraires touristiques fluviaux culturels et écologiques, ainsi que la création de cartes numériques du tourisme et du transport fluvial.

Les représentants de la Société de développement et d’investissement des infrastructures urbaines de Hanoï ont souligné que les mécanismes spécifiques accordés à la capitale par l’Assemblée nationale facilitent la réalisation de projets de cette envergure. Ils ont toutefois insisté sur la nécessité d’un examen approfondi de la planification, des travaux destinés à libérer des terrains et de la sélection des investisseurs afin de garantir une utilisation optimale des capitaux.

À l’issue de la session, la présidence du Conseil populaire a qualifié le projet d’étape historique majeure et de transformation profonde de l’espace urbain de la capitale. La résolution a été ratifiée à une large majorité, exhortant le Comité populaire de Hanoï à agir avec diligence, tout en veillant à une stricte efficacité afin d’éviter le gaspillage des ressources et de favoriser un consensus social autour de cet ambitieux héritage pour les générations futures.

VNA/CVN