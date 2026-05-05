Hanoï accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge

Début mai, des projets de ponts enjambant le fleuve Rouge à Hanoï ont été accélérés, et plusieurs travaux ont enregistré des progrès significatifs. Cependant, le déblaiement des sites, le déplacement des infrastructures techniques et les conditions de construction demeurent des facteurs critiques qui influent sur le calendrier global.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Conseil municipal de gestion des projets d’investissement dans la construction des transports, la ville met en œuvre simultanément sept projets : les ponts Tu Liên, Ngoc Hôi, Trân Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hông Hà et Mê So. La construction se déroule sur plusieurs fronts, avec un accent particulier sur les pieux forés, les semelles de pieux, les piles et la superstructure.

Parmi eux, le deuxième volet du projet du pont Tu Liên a permis de livrer plus de 80% de la surface requise, les principaux travaux de fondation étant en grande partie terminés et la construction de la superstructure en cours.

Le pont Ngoc Hôi a également réalisé des progrès notables, avec l’achèvement de la plupart des pieux des piles principales et l’avancement des travaux de sous-structure et de coulage des poutres.

Le pont Trân Hung Dao est construit en parallèle sur ses sections principale et d’accès, après la réception de plus de 77% de la superficie du site et l’accord de la quasi-totalité des ménages pour la cession des terrains. La construction du pont Thuong Cat progresse de manière stable, tandis que celle du pont Van Phuc, grâce à l’achèvement du déblaiement du site, s’est accélérée sur ses principaux éléments.

Dans le cadre du projet de périphérique 4, les travaux des ponts Hông Hà et Me So progressent rapidement, avec un achèvement quasi complet des pieux forés, des piles et de la pose des poutres.

Photo : VNA/CVN

Les responsables municipaux suivent de près l’avancement des travaux.

Lors des inspections de chantier à la mi-avril, les représentants ont insisté sur la nécessité de lever les obstacles, notamment le déblaiement des terrains, et ont exigé des entreprises qu’elles mobilisent un maximum de ressources et qu’elles poursuivent la construction partout où des terrains sont disponibles. L’objectif est de mettre en service des ponts clés tels que les ponts Tu Liên et Trân Hung Dao au deuxième trimestre 2027.

Concernant le pont Mê So, les responsables municipaux ont donné pour instruction aux services concernés de gérer étroitement le déblaiement du site et les infrastructures de soutien à la construction.

Pour le pont Ngoc Hôi, il est impératif d’examiner en profondeur les difficultés liées aux infrastructures foncières et techniques et d’adopter rapidement des solutions pour remédier à tout retard.

Parallèlement, les autorités ont souligné que les progrès doivent impérativement s’accompagner de qualité, de sécurité et de durabilité.

Photo : VNA/CVN

La province de Hung Yên doit achever le déblaiement des terrains agricoles restants d’ici le 30 juin et celui des terrains résidentiels d’ici le 15 juillet. Parallèlement, le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï est chargé de coordonner le déblaiement des puits de décharge de pression dans le corridor de la digue du fleuve Rouge, sur la rive droite, d’ici le 10 mai.

Malgré des progrès constants dans la construction, des rapports récents indiquent que la cession de terrains supplémentaires demeure limitée dans certaines zones clés, ce qui continue de constituer un obstacle majeur. La ville a exhorté les autorités locales à accélérer le déblaiement des terrains restants et à achever le déplacement des infrastructures souterraines et aériennes conformément aux échéances fixées.

Face à des délais serrés, la ville a exhorté les communes et les quartiers concernés par les projets de ponts de Tu Liên, Ngoc Hôi, Trân Hung Dao et Thuong Cat à accélérer le déblaiement des terrains restants, conformément aux directives précédentes du Comité municipal du Parti, et à achever le déplacement des infrastructures souterraines et aériennes d’ici le 15 mai.

La construction simultanée de ces sept ponts sur le fleuve Rouge devrait constituer une avancée majeure pour les infrastructures de transport de Hanoï, renforçant la connectivité régionale, désengorgeant les points de passage existants et ouvrant de nouveaux espaces pour le développement urbain le long des deux rives.

VNA/CVN