Hai Phong

Plus de 3.000 artistes font vibrer les rues au rythme des marionnettes

Des troupes artistiques ont défilé et présenté des spectacles de marionnettes dans les principales artères de la ville portuaire de Hai Phong, attirant des milliers d’habitants et de visiteurs venus assister aux représentations.

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Le 4e Festival élargi de marionnettes de Hai Phong 2026, placé sous le thème "Hai Phong - Convergence - Rayonnement", s’est ouvert dans l’après-midi du 9 mai sur la place du Théâtre municipal.

L’événement réunit plus de 3.000 artistes, comédiens et artisans. Avant la cérémonie d’ouverture, les différentes troupes ont paradé autour de la place centrale dans une ambiance festive et colorée.

Contrairement aux marionnettes sur l’eau, qui nécessitent un pavillon aquatique traditionnel, les marionnettes à tiges offrent une plus grande liberté de mouvement et de mise en scène. Elles sont ainsi fréquemment utilisées dans les spectacles de marionnettes sèches ou d’ombres.

Dissimulés derrière un rideau, les artistes recréent des scènes de la vie rurale et des légendes populaires, enrichies d’effets sonores et lumineux.

Les délégations artistiques sont parties du Théâtre municipal de Hai Phong avant de parcourir plusieurs grandes avenues du centre-ville, dont Quang Trung, Nguyên Duc Canh, Quan Hoa, Trân Phu et Trân Hung Dao, pour converger vers la place centrale.

Des artistes incarnant des souverains et mandarins de la dynastie Mac ont ouvert le cortège avec des danses de sabre et des démonstrations d’arts martiaux. Cette dynastie fut fondée par Mac Dang Dung, originaire du village de Cô Trai, dans l’actuel district de Kiên Thuy, à Hai Phong.

Selon le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, le festival vise à préserver et valoriser l’art traditionnel des marionnettes tout en promouvant l’image culturelle de la ville auprès des visiteurs.

Des milliers de spectateurs se sont massés le long des avenues empruntées par le cortège, applaudissant et encourageant chaleureusement les artistes. À travers ce genre d’événement, l’art des marionnettes ainsi que les figures culturelles et historiques vietnamiennes se rapprochent davantage du grand public, en particulier des jeunes générations.

Le 4e Festival élargi de marionnettes de Hai Phong 2026 se poursuit jusqu'au 12 mai.

Texte et photos : Lê Tân - Câm Sa/CVN