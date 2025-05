Bac Ninh



investissement massif dans l’aéroport de Gia Binh pour en faire le 2e aéroport au Nord

>> L’aéroport de Bac Ninh pourra accueillir le plus gros avion du monde

>> Le PM demande de construire une route reliant l'aéroport de Gia Binh à Hanoï

>> Bac Ninh : la construction d'un aéroport international à double usage approuvée

Photo : VNA/CVN

Avec des travaux lancés le 10 décembre 2024 sur une superficie d’environ 408 ha, l’aéroport de Gia Binh sera doté d’une piste de 45 mètres de large et de 3.500 mètres de long, permettant l’accueil des grands avions tels que des Boeing B777, B787, des Airbus A350, A321 ainsi que des avions gouvernementaux et spécialisés.

Situé dans le district de Gia Binh, l’aéroport du même nom nécessitera environ 25.614 milliards de dôngs d’investissement d’ici 2030 et plus de 12.000 milliards de dôngs supplémentaires pour 2050.

Aéroport à double usage

Selon la planification du ministère de la Construction, l’aéroport de Gia Binh devrait être membre du réseau national d’aéroports, reconnu comme le 15ᵉ aéroport international du pays, à côté de servir aux vols d’entraînement et de préparation au combat de l’Armée de l’air de la Police populaire du Vietnam, selon l'objectif initial.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Construction a ensuite élaboré le plan directeur de cet aéroport. Les autorités compétentes y ont défini un aéroport de catégorie 4E (selon les normes de l’OACI), avec une capacité initiale de 5 millions de passagers par an, pouvant atteindre 15 millions d’ici 2050.

Pour assurer l’efficacité du projet, le Premier ministre a chargé Hanoï et Bac Ninh de développer une route de liaison pour faciliter l’accès des habitants de la capitale à l’aéroport.

D’après les rapports de ces deux localités, la route reliant l’aéroport de Gia Bình à Hanoï fera plus de 45 km, soit une distance proche de celle entre Nôi Bài et le centre de Hanoï (environ 34 km). Elle comprendra 14 km sur le territoire de Hanoï et 31,6 km dans la province de Bac Ninh, avec une largeur de 120 mètres, soit 10 voies de circulation.

Photo : CTV/CVN

Lors de la récente réunion avec le Premier ministre, les autorités de la capitale et de Bac Ninh ont proposé de diviser cette route en deux projets correspondant à chaque section traversant leur territoire. Le projet serait réalisé sous forme de partenariat public-privé (PPP), avec un contrat de type BT (construction - transfert).

Afin d’assurer une coordination logistique cohérente avec l’aéroport de Gia Bình, le ministère a ajouté quatre ports secs dans la planification. Tân Chi (district de Tiên Du), Quê Vo (district du même nom), Yên Phong (district du même nom) et Gia Binh (district du même nom) sont tous situés dans la province de Bac Ninh.

À l’heure actuelle, le Premier ministre presse les ministères et autorités locales d’intensifier leurs efforts pour achever ces infrastructures à temps afin de servir les activités diplomatiques de l’APEC 2027.

Avec une telle ampleur, l’aéroport de Gia Binh deviendra rapidement le deuxième aéroport de la région capitale. Il s’agit également d’un projet que le gouvernement suit de très près, organisant de nombreuses réunions pour accélérer sa mise en service.

Viêt Long - Câm Sa/CVN