L’aéroport international de Gia Bình va devenir un hub aérien régional

Bac Ninh s’apprête à prendre son envol sur la scène internationale de l’aviation grâce à une expansion massive de l’aéroport international de Gia Binh qui transformera la région en une plaque tournante majeure du transport aérien et du fret d’ici 2050.

>> Investissement massif dans l’aéroport de Gia Binh pour en faire le 2e aéroport au Nord

>> Mécanismes et politiques spécifiques pour l’aéroport de Gia Binh à Bac Ninh

>> Un aéroport stratégique à double usage mis en chantier dans la région de la capitale

Photo : VNA/CVN

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a approuvé des ajustements au planning de l’aéroport pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050. Durant cette période, l’aéroport de Gia Binh devrait accueillir environ 30 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret par an, grâce à des appareils tels que des B747, B777, B787, A380, A350, A321 et d’autres modèles spécialisés.

L’aménagement comprendra une piste nord de 3.500 m x 45 m et une piste sud de 4.000 m x 45 m, espacées d’environ 1.800 m. Des voies de circulation longeront les pistes de part et d’autre, complétées par un réseau de voies de connexion et de sorties rapides pour assurer une circulation fluide entre les pistes, les voies de circulation parallèles et les aires de trafic.

D’ici 2050, l’aéroport devrait accueillir environ 50 millions de passagers et 2,5 millions de tonnes de fret par an. De nouvelles voies de circulation relieront les pistes nord et sud, tandis qu’un réseau synchronisé de voies de correspondance et de sorties rapides améliorera l’efficacité opérationnelle.

Le ministère de la Construction a approuvé environ 1.960 ha de terrain pour l’aéroport pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050. L’aéroport sera relié à l’autoroute reliant Hanoï à la ville de Hai Phong, et une gare ferroviaire urbaine située à proximité du terminal passagers sera intégrée au réseau ferroviaire national et à la ligne ferroviaire urbaine de Hanoï. Des plans détaillés de liaisons de transport seront élaborés dans le cadre provincial et sectoriel afin d’assurer la synchronisation et de répondre aux besoins de développement socio-économique.

Le ministère a demandé au Comité populaire de Hanoï de coordonner ses efforts avec ceux de Bac Ninh pour finaliser la planification et l’investissement dans les liaisons routières et ferroviaires entre Hanoï et l’aéroport international de Gia Binh.

Le Comité populaire de Bac Ninh examinera et intégrera la planification de l’aéroport aux plans locaux et régionaux, gérera rigoureusement l’espace aérien et l’élévation des constructions, et étudiera des solutions pour l’électricité, l’approvisionnement en eau et le drainage des zones environnantes.

La province attribuera et protégera également les réserves foncières conformément à la planification approuvée et élaborera des plans d’aménagement du territoire appropriés afin de garantir leur disponibilité pour une expansion future.

En collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, les plans d’infrastructures pour l’approvisionnement en électricité, en carburant et en énergie seront examinés afin de garantir la compatibilité et l’efficacité du fonctionnement de l’aéroport de Gia Binh à sa taille prévue.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’investissement total pour l’aéroport de Gia Binh est estimé à environ 161.600 milliards de dôngs (6,36 milliards de dollars) pour la période 2021-2030, et à environ 52.700 milliards de dôngs (2,07 milliards de dollars) pour la phase de vision 2050.

Une fois inclus dans le plan directeur national de développement aéroportuaire, le capital d’investissement total requis pour le réseau national jusqu’en 2030 atteindra environ 485.472 milliards de dôngs (19,1 milliards de dollars), mobilisés sur les fonds du budget de l’État, des sources non budgétaires et d’autres ressources financières légales.

VNA/CVN