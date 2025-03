Un projet ambitieux pour transformer la rivière Tô Lich en un espace vert

Le Comité populaire de Hanoï approuve en principe les orientations de recherche et la proposition de la société Sun Group visant à transformer la rivière Tô Lich, polluée, en un espace vert et un aménagement paysager écologique pour la communauté.

>> "Travailler jour et nuit" : dragage intensif de la rivière Tô Lich

Les autorités chargent le Service de la planification et de l’architecture ainsi que l’Institut de planification urbaine de collaborer avec Sun Group afin de finaliser le projet de conception, en veillant à son harmonisation avec les programmes et plans déjà mis en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Les autorités demandent aux unités concernées d’affiner les solutions technologiques pour nettoyer le lit et restaurer le fond de la rivière, et d'étudier son utilisation comme zone de stockage d'eau en cas d'inondation, dans le cadre de la planification du système de drainage de la capitale.

La rivière Tô Lich traverse plusieurs arrondissements de Hanoï, dont Câu Giây, Thanh Xuân, Hoàng Mai et Thanh Tri.

Le Comité populaire de Hanoï vient également d’approuver le principe d’investissement pour le projet de construction et de finalisation du système de collecte des eaux usées autour du lac de l’Ouest, situé dans l’arrondissement de Tây Hô.

Le budget est estimé à plus de 99 milliards de dôngs (3,88 millions de dollars), financé par l’arrondissement de Tây Hô.

Le projet, qui devrait s’étendre de 2025 à 2027, développera un système de collecte des eaux usées et des stations de pompage, en deux phases.

Au-delà de l’amélioration de la capacité de drainage de la zone, le projet vise à résoudre le problème de la pollution des eaux usées se déversant dans le lac de l’Ouest, contribuant ainsi à la restauration et à l’amélioration de l’environnement local.

S’étendant sur une superficie de 500 ha pour une circonférence de plus de 14 km, le lac de l’Ouest (Hô Tây) est l’un des plus beaux sites de la capitale et abrite sur ses rives une dizaine de pagodes, de maisons communales et de temples.

VNA/CVN