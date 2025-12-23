Hô Chi Minh-Ville prévoit 160 stations de surveillance de la qualité de l’air

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont proposé l’installation de près de 160 stations de surveillance de la qualité de l’air afin de renforcer le suivi de la pollution, les systèmes d’alerte précoce et les politiques de contrôle des émissions, face à la dégradation continue de la qualité de l’air dans les grandes agglomérations vietnamiennes.

Dans le cadre du Programme de surveillance des ressources naturelles et de l’environnement 2026, soumis au Comité populaire municipal, la ville prévoit la mise en place de 157 points de surveillance de la qualité de l’air répartis dans les zones urbaines, les zones industrielles et les principaux axes routiers.

Photo : VNA/CVN

Cette proposition intervient alors que la plus grande agglomération du Vietnam figure régulièrement parmi les localités présentant les niveaux de pollution atmosphérique les plus élevés du pays.

Selon le Département de l’agriculture et de l’environnement, ce réseau étendu fournirait des données scientifiques continues et fiables permettant d’évaluer les tendances de la qualité de l’air, de mesurer l’efficacité des politiques socio-économiques et d’améliorer la réponse aux incidents environnementaux, notamment aux heures de pointe.

Suite à de récents ajustements administratifs, la ville compte environ 14 millions d’habitants et près de 12,7 millions de voitures et de motos, ce qui exerce une forte pression sur son système de transport et son environnement.

Les données de surveillance de 2021 à 2025 montrent que les concentrations de particules fines PM10 et PM2,5, de dioxyde d’azote et les niveaux sonores dépassent fréquemment les normes nationales dans les quartiers centraux, aux principaux carrefours et dans les zones à forte activité industrielle et de construction.

Selon le département, les principales sources de pollution sont le trafic routier, la production industrielle, la construction et les émissions domestiques, ainsi que la pollution transfrontalière provenant des provinces voisines telles que Dông Nai et Long An.

La pollution atmosphérique est devenue un problème majeur de santé publique au Vietnam, en particulier dans les grandes villes.

Hanoi et Hô Chi Minh-Ville connaissent régulièrement des épisodes de pollution atmosphérique dangereuse à certaines périodes de l’année, en raison des embouteillages, des poussières de chantier, des émissions industrielles, des feux à ciel ouvert et des conditions météorologiques qui piègent les polluants près du sol.

Les particules fines, notamment les PM2,5, présentent le plus grand risque pour la santé car elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et la circulation sanguine, augmentant ainsi le risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Outre la surveillance de la qualité de l’air, la ville a également proposé l’installation de 254 stations de surveillance des eaux de surface, ainsi que de dizaines de sites pour suivre l’affaissement des sols, la qualité de l’eau de mer, les écosystèmes aquatiques et l’état des sédiments.

La pollution organique, par les nutriments et microbienne reste généralisée dans les rivières et les canaux, en particulier dans les zones urbaines et industrielles qui reçoivent d’importants volumes d’eaux usées domestiques non traitées.

Le prélèvement prolongé d’eau souterraine, la pollution provenant des décharges et des installations de traitement des déchets solides, ainsi que l’utilisation de pesticides en agriculture contribuent également à la baisse du niveau des nappes phréatiques, à l’affaissement des sols et à la déformation du sol, ont averti les autorités.

En vertu de la directive n°20 du Premier ministre, Hô Chi Minh-Ville est tenue de revoir et de renforcer sa gouvernance environnementale, de lever les obstacles réglementaires et de se concentrer sur les principaux points chauds de pollution.

La mégapole du Sud déploie des mesures telles que le contrôle des émissions des véhicules, des programmes de transition écologique et la création de zones à faibles émissions dans le cadre de sa réponse globale à l’aggravation de la pollution.

VNA/CVN