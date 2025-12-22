La pluie d’étoiles filantes des Ursides illuminera le ciel vietnamien

Les observateurs du ciel au Vietnam auront l’occasion d’admirer la pluie d’étoiles filantes des Ursides, qui atteindra son pic dans la nuit du 22 au 23 décembre 2025, selon Time and Date .

L’essaim météoritique des Ursides devrait produire environ 10 météores par heure à son apogée durant cette période, et sa visibilité dépendra des conditions météorologiques.

L’essaim météoritique des Ursides est actif chaque année du 17 au 24 décembre et est parfois surnommé les "boules de feu de Noël" en raison de son apparition à proximité des fêtes de fin d’année.

Il doit son nom à la constellation d’où il provient : la petite ourse qui en latin se dit Ursa minor. Il est associé aux débris de la comète 8P/Tuttle. Cette comète périodique met environ 13 ans à faire le tour du Soleil.

Cette comète fut découverte par l’ astronome français Pierre Méchain en 1790, et fut donc appelée la comète Méchain. Redécouverte par l’astronome américain Horace Parnell Tuttle en 1858, elle fut rebaptisée la comète Tuttle.

Comme d’autres comètes, 8P/Tuttle libère une traînée de débris rocheux et de poussière lorsqu’elle passe près du Soleil. Chaque année en décembre, la Terre traverse ce nuage de débris, ce qui provoque l’entrée des particules dans l’atmosphère, leur combustion et leur transformation en météores.

Le site web Space.com indique également que l’essaim météoritique des Ursides coïncide avec la date du solstice d’hiver - le moment où l’axe de la Terre est le plus incliné par rapport au Soleil, offrant ainsi à l’hémisphère nord la nuit la plus longue de l’année.

Les observateurs du ciel verront les Ursides zébrer le ciel à une vitesse de 33 kilomètres par seconde.Il est conseillé de prévoir jusqu’à 30 minutes pour que leurs yeux s’habituent complètement à l’obscurité, ce qui leur permettra de repérer les météores les plus faibles dans le ciel quasi-noir de décembre.

Si les Ursides sont manquées, l’attente ne sera pas longue : dès le 28 décembre, une autre pluie d’étoiles filantes, les Quadrantides, fera son apparition. Les Quadrantides sont considérées comme l’une des trois pluies de météores les plus intenses en potentiel.

En 2026, la pluie de météores des Quadrantides atteindra son maximum le 3 janvier, sous la vive lueur de la Pleine Lune. Les conditions d’observation seront médiocres, la clarté lunaire effaçant la plupart des météores faibles. Quelques boules de feu lumineuses pourront cependant être visibles si vous parvenez à masquer l’éclat de la Lune avec un bâtiment, un arbre ou une colline.

