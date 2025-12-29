Le Nord devrait se réveiller avec un cadeau glacial pour le jour de l’An

Une nouvelle masse d’air froid relativement intense devrait toucher le Nord du Vietnam aux alentours du 1 er janvier 2026, apportant pluie et chute brutale des températures, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Le froid s’essouffle, le ciel s’échauffe mais toussote dans le Nord

>> Le Nord va remettre son manteau d’hiver pour Noël 2025

>> Des perturbations météorologiques affecteront une grande partie du pays

Photo : VNA/CVN

Dès les premières heures du 1er janvier, le Nord du pays connaîtra des pluies et des averses éparses accompagnées d’une chute rapide des températures. Le froid sera omniprésent, avec un risque de grand froid dans les zones montagneuses.

Les températures minimales dans le nord du pays devraient se situer entre 14 et 17°C, descendant même en dessous de 13°C dans les zones montagneuses, et parfois même sous les 11°C. Les maximales diurnes oscilleront entre 18 et 22°C.

Du 2 au 4 janvier, le froid devrait persister dans le Nord du Vietnam, avec des pluies occasionnelles. Cette vague de froid devrait se prolonger durant la première semaine de l’an, risquant de perturber les déplacements et les activités de plein air pendant les fêtes de fin d’année.

Avant l’arrivée de cette masse d’air froid, et jusqu’au 31 décembre, le nord du Vietnam sera influencé par un système d’air froid s’affaiblissant et se déplaçant vers l’est. Le temps sera nuageux avec du brouillard le matin et quelques éclaircies l’après-midi.

Les températures diurnes augmenteront légèrement pour atteindre 23 à 26°C, tandis que les minimales nocturnes se situeront entre 17 et 20°C. Dans les zones de haute altitude, au-dessus de 1.500 m, comme à Sa Pa, les températures oscilleront entre 9 et 17°C.

Dans le Centre-Nord et le Centre du Vietnam, à partir de la nuit du 1er janvier, l’interaction de l’air froid avec les vents du nord-est et la cordillère de Truong Son devrait engendrer des pluies et des orages persistants jusqu’au 3 janvier.

Les localités allant de Thanh Hoa à Huê connaîtront des températures plus fraîches, avec des maximales diurnes de 20 à 23°C et des minimales nocturnes de 17 à 20°C.

De Dà Nang à Quang Ngai, les villes et provinces connaîtront des averses éparses, avec des températures nocturnes oscillant entre 20 et 22°C et des températures diurnes entre 23 et 27°C.

Parallèlement, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud du Vietnam devraient enregistrer de faibles précipitations jusqu’à la fin de 2025 et le début de 2026. Les températures nocturnes dans les Hauts Plateaux du Centre descendront généralement en dessous de 20°C, tandis que les températures diurnes resteront inférieures à 30°C.

Dans le Sud du Vietnam, les températures minimales resteront inférieures à 25°C, et les maximales diurnes inférieures à 34°C. Le jour de l’An 2026, les températures devraient se situer entre 21 et 32°C à Hô Chi Minh-Ville, entre 19 et 30°C à Cân Tho et entre 24 et 30°C sur l’île de Phu Quôc.

VNA/CVN