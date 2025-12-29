Douze arbres anciens de Bac Ninh classés arbres patrimoniaux

L’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement, en collaboration avec le quartier de Vu Ninh, dans la province de Bac Ninh (Nord) a organisé une cérémonie pour reconnaître 12 arbres anciens qui poussent actuellement au SenNa Wellness Resort comme arbres patrimoniaux du Vietnam.

Photos : CTV/CVN

Lors de l’annonce, Nguyên Thi Hai, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Vu Ninh, a déclaré que la reconnaissance d’un groupe de 11 ruối (Streblus asper lour) et d’un gòn (Ceiba pentandra), âgés de 200 à 500 ans, souligne non seulement leur valeur historique, culturelle et environnementale, mais aussi la responsabilité partagée des autorités locales et des habitants en matière de préservation et de promotion de ce précieux patrimoine naturel.

Elle a noté que le quartier de Vu Ninh collaborera étroitement avec le SenNa Wellness Resort pour mettre en œuvre des plans de conservation, de protection et de valorisation de ces arbres patrimoniaux, tout en intégrant leur préservation aux initiatives de développement culturel et d’aménagement urbain civilisé, contribuant ainsi à sensibiliser le public à la protection de l’environnement et des espaces verts.

Vu Thiên Hà, fondatrice et directrice du SenNa Wellness Resort, a qualifié cette reconnaissance de grand honneur et de valorisante pour le patrimoine naturel de Bac Ninh. SenNa a été créé avec la vision d’offrir un lieu où chacun peut se reconnecter à la nature, prendre soin de sa santé et se ressourcer.

Elle a ajouté que la désignation de ces 12 arbres anciens encourage fortement SenNa à poursuivre ses efforts de protection de la nature et à renforcer ses liens avec la communauté en tant que destination bien-être, réaffirmant ainsi son engagement à protéger et à promouvoir pleinement la valeur des arbres patrimoniaux du Vietnam.

Dang Huy Huynh, vice-président de l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement, président du Conseil vietnamien des arbres patrimoniaux et Héros de la biodiversité de l’ASEAN, a souligné que la reconnaissance des arbres patrimoniaux du Vietnam repose sur des critères scientifiques, humanitaires, historiques et culturels rigoureux.

Il a ajouté que la reconnaissance des 11 ruối et d’un gòn de SenNa est non seulement une source de fierté pour l’entreprise, mais contribue également au développement de l’écotourisme, à la conservation de la nature et de la biodiversité, ainsi qu’à l’éducation des jeunes générations aux valeurs environnementales et aux traditions culturelles.

À l’échelle nationale, plus de 8.500 arbres ont été reconnus comme arbres patrimoniaux du Vietnam dans 34 localités, dont trois dans l’archipel de Truong Sa (Spratleys), témoignant de leur importance écologique et historique ainsi que de leur lien étroit avec la souveraineté nationale.

VNA/CVN