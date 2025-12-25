Lào Cai : le sommet du Fansipan se pare d'un manteau de givre pour Noël

Tôt dans la matinée du 25 décembre, jour de Noël, les premiers visiteurs ayant atteint le sommet du mont Fansipan, dans la province de Lào Cai, ont été saisis par un spectacle naturel aussi rare qu’impressionnant : la glace recouvrait le sommet d’un manteau blanc immaculé.

Sous l’effet de températures oscillant entre 1 °C et 3 °C, une fine couche de givre s’est formée, offrant aux touristes un cadre idéal pour admirer les paysages hivernaux et s’adonner à la célèbre "chasse aux nuages" en cette période festive.

Selon un employé du complexe touristique Sun World Fansipan Legend, la glace est apparue dès l’aube, à partir de 3.000 m d’altitude. Une pellicule blanche et poreuse, d’environ 0,5 cm d’épaisseur, s’est déposée sur les terrasses, les balustrades et les structures sommitales, transformant le site en un véritable décor de cristal.

Vers 07h30, avec la montée du soleil, la glace a progressivement commencé à fondre, ne laissant subsister qu’un léger givre sur le plateau du mât du drapeau. Cette transition rapide, passant de la blancheur immaculée de l’aube à la transparence scintillante des cristaux fondants, a offert des instants mémorables aux photographes et aux visiteurs présents.

Dans cette atmosphère glaciale, l’expérience a été sublimée par une décoration thématique mettant à l’honneur l’identité locale, notamment à travers des sapins de Noël confectionnés à partir de maïs et de tissus de brocart traditionnels. Ce paysage, où les sommets émergent d’une mer de nuages, renforce le caractère unique de l’hiver à Sa Pa.

Par ailleurs, les visiteurs peuvent participer au Festival de la neige de Sa Pa, placé sous le thème "Sa Pa - Danse hivernale aux sources de la culture", qui se poursuivra jusqu’au 1er janvier 2026.

Face à ces conditions météorologiques, les services météorologiques recommandent aux touristes de porter des vêtements chauds et des chaussures antidérapantes, les températures pouvant chuter jusqu’à 0 °C.

Le froid sec, les vents soutenus et les surfaces verglacées présentent en effet des risques pour la sécurité.

