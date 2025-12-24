Des perturbations météorologiques affecteront une grande partie du pays

Une masse d’air froid se déplace actuellement vers le sud et devrait toucher une grande partie du Vietnam dans les prochaines 24 à 48 heures, a annoncé le 24 décembre le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : VNA/CVN

Avant l’arrivée de cette vague de froid, le Nord du Vietnam connaît des averses éparses. À partir de la soirée du 24 décembre, l’air froid devrait d’abord affecter le Nord-Est, avant de se propager aux régions du Centre-Nord, du Nord-Ouest et du Centre-Centre.

Les vents souffleront au nord-est au niveau 3 (12-19 km/h), se renforçant au niveau 4-5 (20-38 km/h) dans les zones côtières, avec des rafales atteignant le niveau 6-7 (39-61 km/h).

Entre le soir du 24 décembre et celui du 25 décembre, des pluies et des averses, accompagnées d’orages isolés, sont prévues dans le Nord et le Centre-Nord du pays.

Dès la nuit du 24 décembre, les températures chuteront sur une vaste zone, apportant un froid intense. Les régions montagneuses du Nord connaîtront un froid rigoureux, voire extrême par endroits.

À Hanoï, des pluies et des averses sont prévues dans la nuit du 24 au 25 décembre, avec une baisse des températures dès la nuit du 24 au 25 décembre.

À partir du soir et dans la nuit du 24 décembre, les vents de nord-est dans le golfe du Tonkin se renforceront pour atteindre force 6 à 7 (39-61 km/h), avec des rafales de force 8 à 9 (62-88 km/h), provoquant une mer agitée et des vagues de 2,5 à 3,5 mètres.

Dans le nord de la Mer Orientale, y compris l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), les vents de nord-est atteindront force 7 (50-61 km/h), voire 8 par moments (62-74 km/h), avec des rafales jusqu’à force 9 (75-88 km/h). La mer sera très agitée, avec des vagues de 3 à 5 mètres.

À partir du soir et de la nuit du 25 décembre, les eaux du sud de Quang Tri à Cà Mau, ainsi que la partie centrale de la Mer Orientale, connaîtront des vents de nord-est se renforçant jusqu’à force 6, voire 7 par moments (39-61 km/h), avec des rafales atteignant les forces 8 à 9 (62-88 km/h). La hauteur des vagues devrait atteindre 3 à 5 mètres.

Du 25 au 26 décembre, des pluies, averses modérées et fortes averses localisées accompagnées d’orages sont attendues dans la région allant de Hà Tinh à Dà Nang, dans les parties orientales des provinces allant de Quang Ngai à Dak Lak et à Khanh Hoa.

Ces fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, les zones urbaines et les zones industrielles, tout en augmentant le risque de crues soudaines sur les petits cours d’eau et de glissements de terrain sur les pentes abruptes.

Les métérologues mettent également en garde contre un froid intense et prolongé qui pourrait nuire au bétail et à la volaille, ainsi qu’à la croissance et au développement des cultures.

Il est conseillé aux résidents, notamment aux pêcheurs et aux habitants des localités côtières, de suivre de près l’évolution des conditions météorologiques et de prendre des mesures proactives afin de minimiser les dommages potentiels.

VNA/CVN