Renforcer la synergie pour atteindre la neutralité carbone

Le 20 décembre, à Hanoï, l’Académie pour la croissance verte et l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l'environnement ont organisé la cérémonie de clôture du programme "Pour un environnement national vert 2025" et honoré les "Entreprises nationales vertes ESG 2025".

Photo : ND/CVN

Le Docteur Hoàng Hiêp, directeur de l’Académie pour la croissance verte et chef du comité d’organisation, a souligné la mission stratégique du programme "Pour un environnement national vert 2025" : sensibiliser à un mode de vie vert et respectueux de l’environnement ; inciter les entreprises à passer à une économie circulaire fondée sur les critères ESG (environnement, social et gouvernance) ; construire un écosystème d’actions interconnectées entre l’État, les entreprises, les scientifiques, les organisations sociales, les médias et la communauté, afin de transformer la prise de conscience en actions concrètes et durables.

L’un des points forts du programme 2025 réside notamment dans la mise en place d’un système national d’enquête et d’évaluation des entreprises vertes ESG. Cette évaluation, fondée sur 30 critères alignés sur les normes internationales, a permis de distinguer 20 entreprises pionnières ayant obtenu plus de 70 points sur 100, reconnues comme "Entreprises nationales vertes ESG 2025".

Selon le Docteur Hoàng Hiêp, outre les résultats obtenus, des défis subsistent, notamment le manque de ressources chez les PME et les aléas climatiques. Ainsi, pour la phase 2025-2026, le programme est structuré autour de six missions clés : sensibilisation au programme "Pour un environnement national vert" ; organisation de formations intitulées "Parcours vers la neutralité carbone (Net Zero)" ; évaluation et distinction des "Entreprises nationales vertes ESG" ; organisation du concours "Ambassadeur national vert" ; lancement du concours de création de mode "Green Fashion" (Mode verte) ; et mise en œuvre d’un "modèle vert" sur le thème "Vivre sans déchets".

En clôture, les experts ont appelé à renforcer la synergie entre le gouvernement, les entreprises et les citoyens afin d’unir les efforts pour atteindre l’objectif de neutralité carbone et bâtir un environnement national plus vert.

VNA/CVN