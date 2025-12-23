Dông Thap en première ligne contre la pêche INN : autorités et pêcheurs à l’action

Avec 32 km de côtes et une flotte de plus de 1.505 navires de pêche, les localités côtières de la province de Dông Thap ont obtenu des résultats positifs en mettant en œuvre de nombreuses solutions pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : Công Tri/VNA/CVN

On dénombre 60% de navires de grande capacité capables d'accéder à des zones de pêche lointaines comme Côn Dao, Truong Sa, DK1. Les chalutiers, les chalutiers de fond et les navires à ligne opèrent principalement dans les zones de pêche de Ba Dông, Vung Tàu et Nam Côn Son. À ce jour, Dông Thap compte 1.291 navires de pêche autorisés et équipés de dispositifs de suivi, dont les données sont intégralement mises à jour dans le système.

Afin de contribuer à une meilleure sensibilisation au strict respect de la réglementation sur la pêche maritime, telle que stipulée dans la loi de 2017 sur la pêche, les comités populaires des localités de Dông Thap disposant de navires de pêche intensifient leurs efforts de sensibilisation et de mobilisation auprès des 9.838 pêcheurs opérant directement à bord de ces navires, dans le but de prévenir la pêche INN.

Sensibilisation et prévention renforcées de la pêche INN

Dans les quartiers de Tân Long et Thoi Son, province de Dông Thap, on compte 220 navires de pêche et navires de soutien, d'une puissance totale de 94.423 CV.

Pham Van Hiêu, président du Comité populaire du quartier de Thoi Son, a déclaré que sa localité a chargé le Service des infrastructures de se coordonner avec le port de pêche de My Tho pour intensifier la sensibilisation des armateurs et des pêcheurs aux infractions liées à la pêche INN en mer, et de les informer des moyens de les prévenir. Les formes de propagande comprennent des réunions publiques et des campagnes de sensibilisation mobiles dans la zone portuaire avant et après chaque sortie en mer. De ce fait, les pêcheurs respectent scrupuleusement la réglementation de la pêche en mer et ne contreviennent pas aux règles.

Photo : Công Tri/VNA/CVN

Nguyên Thanh Lam, originaire du quartier de My Tho, possède un senneur à balancier lumineux spécialisé dans la pêche hauturière et respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur pour lutter contre la pêche INN. Il explique que son navire, comme tous les autres, est équipé de dispositifs de géolocalisation et que son moteur tourne en permanence afin de garantir une connectivité continue durant toute la durée de la pêche. En mer, les pêcheurs respectent toujours la réglementation et pêchent exclusivement dans les eaux autorisées, jamais dans les eaux étrangères.

La commune de Gia Thuân possède la plus importante flotte de pêche de la province de Dông Thap, avec plus de 580 navires de pêches, dont 436 bateaux de pêche hauturière et 145 bateaux de pêche côtière.

Selon Hà Trân Phuong Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Gia Thuân, les autorités locales redoublent d’efforts pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques de pêche et à la lutte contre la pêche INN. Outre la diffusion d'informations par les médias traditionnels tels que la radio, des plateformes en ligne comme Facebook et Zalo de la localité ainsi que des groupes plus restreints répartis dans toute la région publient des informations sur la pêche illégale et l'exploitation des ressources halieutiques.

Photo : Công Tri/VNA/CVN

Par ailleurs, la commune a collaboré avec les garde-frontières pour mettre en œuvre de nombreux programmes destinés directement aux navires de pêche afin d'inciter les pêcheurs à respecter la réglementation. Grâce à ces campagnes de sensibilisation, les pêcheurs ont fait preuve d'un bon civisme. Aucun cas de violation de la réglementation relative à la pêche INN n'a été constaté dans la commune. De 2024 à aujourd'hui, aucun navire de pêche n'a enfreint la réglementation dans les eaux internationales de la province.

Hai Thiên Phuc, pêcheur de la commune de Gia Thuân, a déclaré que grâce aux campagnes de sensibilisation et aux rappels des autorités locales, les pêcheurs respectent scrupuleusement la réglementation de la pêche en mer. Avant de prendre la mer, les navires de pêche doivent s'assurer d'avoir en leur possession tous les documents et registres de pêche nécessaires et activer leur système de suivi. En cas de perte temporaire de signal, ils doivent immédiatement en informer le fournisseur de l'équipement afin qu'il soit inspecté et réparé, garantissant ainsi une connectivité continue pendant les opérations de pêche.

Pour des pratiques de pêche responsables et durables

Photo : VNA/CVN

Selon l'évaluation du Comité populaire provincial de Dông Thap, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la pêche de 2017, à l'instar du reste du pays, la province s'est fortement investie dans la promotion et la gestion de la transition des pratiques de pêche traditionnelles vers des pratiques responsables et durables. Grâce aux efforts concertés de l’ensemble du système politique, à l’implication des différents secteurs et niveaux des autorités locales dans la diffusion de l’information, et surtout au consensus ainsi qu’au strict respect de la loi par les pêcheurs, la sensibilisation à la réglementation dans le secteur des ressources halieutiques s’est nettement améliorée.

Tous les navires de pêche pratiquant la pêche hauturière sont équipés de dispositifs de suivi et leur maintenance est assurée pendant leurs opérations. Les procédures d'accostage et de départ des ports sont quant à elles bien gérées. Ces résultats ont permis à la province de Dông Thap d'atteindre ses objectifs de lutte contre la pêche INN conformément à ses objectifs, et de rester pleinement engagée à œuvrer avec le reste du pays pour lever au plus vite l'interdiction de la pêche INN.

Công Tri-Tân Dat/CVN