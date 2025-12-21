Un poisson et une abeille vietnamiens parmi les 70 nouvelles espèces recensées

Deux espèces du Vietnam, le poisson-ventouse Supradiscus varidiscus et l’abeille Habropoda pierwolae , figurent sur la liste des plus de 70 nouvelles espèces recensées en 2025 par le Muséum américain d’histoire naturelle (AMNH) de New York.

Photo : CTV/CVN

Le principal musée d’histoire naturelle de la ville de New York a annoncé ces découvertes le 19 décembre, précisant que les espèces nouvellement décrites appartiennent à un large éventail de formes de vie, incluant des dinosaures, des mammifères, des poissons, des reptiles et des insectes.

L’un des aspects les plus marquants des découvertes de cette année est que nombre d’entre elles n’ont pas été mises au jour lors de récentes expéditions dans des régions reculées, mais identifiées grâce à des spécimens longtemps négligés, conservés dans les collections du musée depuis des décennies.

Parmi ces découvertes "cachées" figure *Supradiscus varidiscus*, un petit poisson d’eau douce à la bouche en forme de ventouse, endémique des systèmes fluviaux des hauts plateaux vietnamiens. L’espèce a été identifiée à partir de spécimens collectés dans la rivière Lo, qui fait partie du bassin du fleuve Rouge.

Selon les ichtyologues de l’AMNH, le spécimen était conservé dans les archives du musée depuis environ 25 ans avant d’être examiné en détail et formellement décrit. Cette découverte marque la première présence documentée du genre *Supradiscus* au Vietnam, offrant un nouvel éclairage sur la biodiversité des écosystèmes d’eau douce du pays.

Le deuxième représentant du Vietnam sur la liste est Habropoda pierwolae, une espèce d’abeille caractérisée par sa fourrure dense et son apparence arrondie, ce qui a valu à l’abeille le surnom d’"abeille ours en peluche" de la part des chercheurs.

Rôle croissant du Vietnam

L’espèce a été décrite dans une étude co-écrite par la scientifique vietnamienne Trân Thi Ngat de l’Institut d’écologie et de ressources biologiques du Vietnam, soulignant le rôle croissant du Vietnam dans la recherche internationale sur la biodiversité.

Photo : CTV/CVN

Au-delà du Vietnam, la liste de 2025 présente plusieurs découvertes remarquables du monde entier. Parmi elles, Huadanosaurus sinensis, un dinosaure à plumes ayant vécu il y a environ 125 millions d’années dans l’actuelle Chine, a été découvert avec les restes fossilisés de deux petits mammifères conservés dans son estomac – un témoignage rare de son dernier repas.

On y trouve également la souris-opossum à long nez Marmosa chachapoya, découverte dans les montagnes reculées du Pérou, ainsi que d’anciennes mouches des fruits dont les pièces buccales ont évolué en structures durcies, semblables à des mâchoires, leur permettant de saisir leurs partenaires.

Commentant ces découvertes, Cheryl Hayashi, vice-présidente de l’AMNH a souligné que des spécimens tels que la nouvelle espèce de poisson découverte au Vietnam témoignent de la valeur scientifique inestimable des collections muséales.

Les spécimens conservés de génération en génération, a-t-elle noté, continuent de révéler de nouvelles connaissances, rappelant aux scientifiques comme au grand public que de nombreuses formes de vie sur Terre restent encore inconnues – parfois même sous nos yeux.

L’AMNH est connu pour ses collections de mammifères africains, asiatiques et nord-américains. Les collections abritent plus de trente millions de spécimens, ses collections d’insectes et de fossiles sont parmi les plus riches du monde.

Il est également un centre de recherche notamment en anthropologie, astronomie, entomologie et autres branches traitant des invertébrés, ornithologie, herpétologie, ichtyologie, mammalogie, minéralogie et en paléontologie des vertébrés.

VNA/CVN