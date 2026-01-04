Hanoï accueille 560.000 touristes pendant les vacances du Nouvel An

Hanoï a accueilli environ 560.000 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An, du 1 er au 4 janvier, générant un chiffre d'affaires total de 2.100 milliards de dôngs (près de 79,85 millions de dollars), soit une hausse de 250% en volume et de 254% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.

Durant ces congés, la capitale a enregistré la venue de 110.000 touristes étrangers et de 450.000 touristes vietnamiens, correspondant à des augmentations respectives de près de 287% et de plus de 240%.

Ces résultats témoignent d’une forte reprise du secteur touristique et d’une dynamique de croissance soutenue dès le début de l’année.

Selon les données du secteur, cette hausse spectaculaire du nombre de visiteurs et des recettes s’explique notamment par l’allongement des congés à quatre jours, offrant aux habitants comme aux touristes un temps suffisant pour se détendre, découvrir les sites touristiques et vivre des expériences enrichissantes.

L’afflux important de visiteurs internationaux confirme l’attrait croissant de Hanoï en tant que destination sûre, culturellement riche et en constante réinvention. Des sites emblématiques du centre-ville tels que le lac Hoàn Kiêm, la Citadelle impériale de Thang Long (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), le Temple de la Littérature Van Miêu - Quôc Tu Giam et le Vieux quartier ont été particulièrement animés, notamment en soirée.

Cette croissance impressionnante repose sur une programmation culturelle et touristique d’envergure, préparée de longue date par la ville. À l’occasion des festivités du Nouvel An 2026, Hanoï a organisé des feux d’artifice dans cinq sites distincts et lancé une série de nouveaux programmes immersifs. Parmi eux figurent un espace artistique lumineux mettant en valeur la Tour de la Tortue (Thap Rùa) sur le lac Hô Guom (Hoàn Kiêm), une exposition numérique consacrée au patrimoine de Hanoï, ainsi que des événements de compte à rebours, des spectacles musicaux et des performances artistiques réunissant des artistes vietnamiens et internationaux.

À noter que les produits touristiques de pointe ont constitué un atout majeur du tourisme hanoïen cette année. Le spectacle de cartographie 3D à grande échelle "Capitale impériale de Thang Long", ainsi que de nombreux espaces d’expériences numériques, ont offert une approche inédite du patrimoine, permettant aux visiteurs - en particulier les jeunes et les touristes internationaux - de s’immerger de manière plus vivante et captivante dans l’histoire et la culture de Thang Long-Hanoï.

Parallèlement, le tourisme culturel traditionnel continue de s’affirmer comme un pilier de l’industrie, grâce notamment aux visites nocturnes du Temple de la Littérature, aux activités liées au Têt, aux démonstrations artisanales dans les villages, aux conférences culturelles, aux concerts de musique traditionnelle dans le Vieux quartier, ainsi qu’aux circuits à vélo et aux visites de sites touristiques urbains et périurbains. Ces initiatives contribuent à mieux répartir les flux touristiques, à prolonger la durée des séjours et à stimuler les dépenses.

Au-delà du centre-ville, les itinéraires touristiques périphériques, notamment les villages artisanaux et l’écotourisme culturel, ont également enregistré une forte hausse de fréquentation. Cette tendance est perçue comme un signal positif en faveur d’un tourisme durable, permettant de réduire la pression sur les zones centrales et d’exploiter plus efficacement le potentiel des régions périurbaines.

VNA/CVN