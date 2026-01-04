Ninh Binh, une destination en pleine ascension internationale

Ces dernières années, le tourisme de Ninh Binh s’impose de plus en plus sur la carte touristique régionale et mondiale, affichant une croissance soutenue et une reconnaissance internationale croissante.

>> Ninh Binh mise sur les industries culturelles pour stimuler son tourisme

>> Thung Nham, royaume des oiseaux au cœur du patrimoine de Ninh Binh

>> Ninh Binh brille de mille feux aux TripAdvisor Choice Awards 2025

>> Ninh Binh renforce sa coopération touristique avec des partenaires internationaux

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 marque un jalon important pour la province, avec plus de 19,4 millions de visiteurs accueillis, confirmant la pertinence d’une stratégie de développement fondée sur la valorisation durable du patrimoine culturel et naturel.

Dotée d’un paysage karstique spectaculaire, Ninh Binh séduit par l’harmonie entre nature, histoire et culture. Les sites emblématiques de Tràng An, Tam Côc et Bich Dông impressionnent les visiteurs par leurs massifs calcaires majestueux, leurs grottes encore préservées et leurs cours d’eau sinueux, offrant un tableau naturel d’une rare beauté. Parallèlement, les villages artisanaux traditionnels, la gastronomie locale et le mode de vie paisible des habitants contribuent à forger l’identité singulière de la destination.

Au-delà de ses atouts naturels, Ninh Binh dispose d’un riche patrimoine historique et culturel avec plus de 5.000 vestiges, dont de nombreux sites classés au niveau national et national spécial. La province abrite notamment le Complexe paysager de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, ainsi qu’un ensemble de patrimoines culturels immatériels représentatifs et nationaux. Ces ressources constituent une base solide pour le développement de produits touristiques axés sur la découverte culturelle, historique, spirituelle et festive.

S’appuyant sur ces atouts, le secteur touristique de Ninh Binh a activement transformé les ressources locales en produits concrets à travers l’organisation d’événements et de programmes créatifs et expérientiels, tels que le Festival de la gastronomie et de la créativité de Tràng An, la Semaine du tourisme "Les couleurs dorées de Tam Côc - Tràng An", des spectacles artistiques et des défilés de mode inspirés du patrimoine, ainsi que des espaces de valorisation des métiers traditionnels.

En parallèle, les autorités ont renforcé les enquêtes de terrain, la conception de nouveaux produits et la mise à jour des données en vue de l’élaboration de la carte touristique de Ninh Binh après l’élargissement du périmètre administratif, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de la promotion touristique.

Grâce à ces efforts, le tourisme de Ninh Binh a maintenu en 2025 une dynamique de croissance remarquable. Le nombre total de visiteurs a atteint près de 19,42 millions, en hausse de plus de 26% par rapport à l’année précédente, dont plus de 2,2 millions de touristes internationaux. Les recettes touristiques sont estimées à plus de 21.278 milliards de dôngs, apportant une contribution significative au développement socio-économique local et confirmant le rôle moteur du tourisme dans l’économie provinciale.

Parallèlement à cette croissance, Ninh Binh a été honorée par plusieurs distinctions internationales prestigieuses. La province a été désignée "Destination phare de l’Asie" par les World Travel Awards, tandis que le Complexe paysager de Tràng An a remporté le prix "Best of the Best" des Travellers’ Choice Awards 2025. Les sites de Tam Côc - Bich Dông et la pagode Bai Dinh figurent également dans le Top 10% des destinations les plus appréciées au monde. Ces distinctions renforcent la notoriété internationale de Ninh Binh et ouvrent de nouvelles perspectives pour attirer des investissements et développer des produits touristiques haut de gamme.

Photo : VNA/CVN

Dans les orientations à venir, la province de Ninh Binh identifie le tourisme et les industries culturelles comme des secteurs économiques clés, à développer selon une approche verte, créative et durable. Le patrimoine culturel et naturel constitue le socle de cette stratégie, avec l’humain et la communauté placés au centre, les entreprises et le marché comme moteurs, tout en garantissant un équilibre harmonieux entre conservation et développement.

À l’horizon 2026, le secteur touristique de Ninh Binh entend poursuivre l’amélioration de la qualité des produits et des services, promouvoir un environnement touristique civilisé, élargir les espaces de développement et renforcer la connectivité des circuits et itinéraires. La province accélérera également la transformation numérique, intensifiera les activités de promotion sur les marchés clés tels que l’Europe et l’Asie du Nord-Est, ainsi que dans d’autres régions à fort potentiel.

Grâce à une vision cohérente et des solutions concertées, Ninh Binh ambitionne de consolider sa position de destination majeure au Vietnam et de s’affirmer progressivement sur la scène touristique internationale.

VNA/CVN