Vinh Long dynamise son tourisme en ce début d’année

Après la fusion administrative, bénéficiant d’un espace de développement élargi et d’un écosystème touristique diversifié allant des métiers artisanaux traditionnels au tourisme communautaire et au patrimoine culturel, le secteur touristique de la province de Vinh Long se trouve aujourd’hui face à de nouvelles opportunités de percée.

Entrant dans une nouvelle phase de développement, la localité met l’accent sur la promotion et la valorisation du tourisme selon une orientation verte, durable et respectueuse de l’environnement, affirmant progressivement la marque touristique "Vinh Long - Terre de convergence", une destination sûre, accueillante et de qualité.

Dans l’ambiance animée des premiers jours de l’année 2026, le port de passagers de Vinh Long est devenu un point de rencontre culturel et touristique dynamique à l’occasion du Programme de promotion touristique célébrant le Parti et le Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval 2026.

Point d’orgue de l’événement, la cérémonie d’inauguration de l’espace de promotion touristique, placée sous le thème "Le tourisme de Vinh Long vers un avenir vert et durable", a été organisée conjointement avec l’accueil du premier groupe de touristes internationaux visitant la province en 2026. Cette manifestation a non seulement donné le coup d’envoi de la nouvelle saison touristique, mais a également véhiculé un message fort en faveur d’un développement touristique associé à la préservation de la culture et de l’environnement.

Dès le premier jour de l’année, les premiers visiteurs arrivant à Vinh Long ont été chaleureusement accueillis à travers des programmes artistiques empreints de l’identité culturelle du Sud du Vietnam. Les autorités provinciales ont offert des souvenirs et adressé leurs vœux du Nouvel An aux touristes, illustrant l’hospitalité et la convivialité locales, tout en diffusant l’image de "Vinh Long - Terre de convergence", lieu de rencontre des cultures, de connexion humaine et de développement harmonieux avec la nature.

Partageant son expérience, le touriste français Fabrice Groussin a indiqué que, dans son parcours de découverte du Vietnam, il avait été particulièrement impressionné par les expériences de tourisme communautaire à Vinh Long, notamment les séjours chez l’habitant, la cuisine partagée avec les habitants et la découverte des coutumes locales. Selon lui, l’immersion dans la vie communautaire, conjuguée à la beauté naturelle et à la richesse culturelle, a laissé une impression durable, témoignant du charme du Vietnam et de la chaleur de ses habitants.

Organisé du 1er au 3 janvier, le Programme de promotion touristique célébrant le Parti et le Nouvel An lunaire 2026 a proposé de nombreuses activités riches et attrayantes, destinées aux habitants comme aux visiteurs nationaux et internationaux. Des espaces d’exposition ont été aménagés pour présenter les produits et services touristiques, ainsi que les spécialités culinaires locales des sites touristiques, des établissements et des entreprises du secteur. Tout au long de l’événement, des spectacles artistiques, des démonstrations culinaires et des présentations de métiers traditionnels emblématiques ont contribué à mettre en valeur les traits culturels distinctifs de la province.

L’espace "Cuisine d’antan", recréé pour l’occasion, a particulièrement attiré l’attention, évoquant les valeurs familiales et les souvenirs culturels liés au mode de vie traditionnel des habitants du Sud. Dans une atmosphère festive, touristes et résidents locaux ont participé à des activités expérientielles telles que la préparation du gâteau traditionnel banh tet de Trà Cuôn. Selon Vo Ngoc Dan Châu, habitante du quartier de Long Châu, ces activités ont non seulement créé une ambiance joyeuse, mais ont également permis aux habitants de mieux comprendre et de valoriser leur patrimoine culturel, contribuant ainsi à promouvoir l’image de Vinh Long auprès des visiteurs.

Pour la touriste Nguyên Thi Ngoc Trinh, originaire de la province de Dông Nai, la participation directe à la confection de gâteaux traditionnels a été une expérience à la fois ludique et enrichissante, lui permettant de mieux appréhender la culture culinaire populaire et de raviver des valeurs et des souvenirs anciens. Elle a exprimé le souhait que de telles activités soient maintenues et développées afin d’attirer davantage de visiteurs et de renforcer la promotion de la destination.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Vinh Long a accueilli près de 9,5 millions de visiteurs en 2025, générant des recettes touristiques d’environ 8.000 milliards de dôngs. En 2026, la province vise environ 9,84 millions de visiteurs, pour des recettes estimées à plus de 9.365 milliards de dôngs. Pour atteindre ces objectifs, Vinh Long s’emploie à améliorer la qualité des produits et services touristiques, à renforcer la promotion et à stimuler la demande, tout en veillant à la protection de l’environnement.

Parallèlement à l’orientation générale de la province, de nombreuses entreprises et modèles de tourisme communautaire ont activement préparé de nouveaux produits et programmes expérientiels. Le tourisme communautaire de Côn Chim en est un exemple emblématique : en 2025, il a accueilli environ 33.000 visiteurs, témoignant de l’attrait croissant de ce type de tourisme lié à la vie fluviale et aux vergers. En 2026, les acteurs concernés continueront d’investir dans l’amélioration de l’environnement, la création d’espaces verts, propres et conviviaux, ainsi que dans la diversification des produits afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et de les fidéliser.

Avec une orientation claire vers un tourisme vert et durable, le secteur touristique de Vinh Long espère créer une nouvelle impulsion de croissance en ce début d’année, affirmant progressivement sa position en tant que destination sûre, accueillante et riche en identité sur la carte touristique du Vietnam.

