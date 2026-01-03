Le Vietnam sous les projecteurs de Bollywood : levier pour le tourisme

Le choix récent de plusieurs grandes productions cinématographiques indiennes de s'installer dans des provinces telles que Ninh Binh, Cao Bang (Nord), Quang Tri, Dà Nang (Centre) ouvre des perspectives majeures pour la promotion de l’image et de la culture du Vietnam.

Photo : ND/CVN

Compte tenu de l’influence exceptionnelle de Bollywood en Inde et à l'international, cette dynamique devrait accroître le rayonnement du tourisme vietnamien, à condition d'optimiser les capacités d'accueil et d'exploitation de ces partenariats.

Le Vietnam s'affirme désormais comme une destination de choix pour les producteurs indiens. Après le succès de Love in Vietnam (Van dam yêu em), le film Silaa et d’autres projets poursuivent leurs tournages dans des sites emblématiques à Quang Tri, Ninh Binh, Cao Bang et Quang Ninh. Contrairement aux projets internationaux antérieurs qui se contentaient d’utiliser les paysages vietnamiens comme de simples décors, ces nouvelles productions intègrent des acteurs vietnamiens au cœur même de l’intrigue, et s'engagent pour la promotion locale : les équipes produisent des clips promotionnels du tourisme vietnamien qui seront diffusés dans 1.000 salles de cinéma en Inde.

Actuellement, la province de Quang Tri attire l'attention alors que le film Silaa a choisi Son Doong et le système de grottes de Phong Nha-Ke Bàng comme décors principaux. À cette occasion, les autorités locales collaborent étroitement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour offrir un accueil professionnel aux équipes techniques. Lors d'une conférence internationale à Ninh Binh, des réalisateurs de Bollywood ont estimé que le Vietnam possédait tous les atouts pour devenir un studio de tournage régional de premier plan.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong a souligné que l’apparition des paysages nationaux sous le regard raffiné du cinéma indien constituait le vecteur de promotion le plus efficace et durable pour attirer des visiteurs étrangers, notamment ceux venus du marché indien.

Avec environ 1.500 films produits annuellement, Bollywood dispose d'une audience colossale en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Chaque tournage au Vietnam représente donc une campagne de communication d'envergure mondiale. Le Vietnam dispose d’atouts rares pour devenir un plateau de tournage naturel de premier plan dans la région. Des coûts de production compétitifs, une main-d’œuvre locale de plus en plus professionnelle ainsi que le soutien actif des autorités locales constituent autant d’éléments qui renforcent son attractivité auprès des producteurs internationaux.

Photo : ND/CVN

Cependant, plusieurs défis persistent. Les mécanismes d’incitation destinés aux équipes de tournage étrangères demeurent encore peu compétitifs, tandis que les procédures d’autorisation restent souvent longues et complexes. En outre, les infrastructures de studios et les services de production cinématographique manquent de cohérence et de synchronisation. Certains décors situés dans des zones protégées ou des sites patrimoniaux exigent des procédures de supervision strictes, limitant parfois la flexibilité des projets de tournage.

Face à cette situation, Nguyên Trung Khanh, directeur général de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam préconise la mise en place de politiques incitatives (remboursements de taxes, guichet unique pour les autorisations), le développement d'infrastructures modernes, la création de produits touristiques thématiques "sur les traces des films" pour capitaliser sur l'intérêt des spectateurs.

Enfin, une gestion rigoureuse de l'impact environnemental sur les sites patrimoniaux est indispensable pour garantir un développement durable, faisant du Vietnam une destination incontournable pour le cinéma mondial.

VNA/CVN