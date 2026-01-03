Vân Son s’impose comme une nouvelle destination touristique phare de Phu Tho

Le chemin unique menant à la commune de Vân Son serpente comme un ruban de soie à flanc de montagne, au cœur d’un paysage enveloppé de "vallées de nuages" féeriques, à près de 1.000 m d’altitude.

Photo : VNA/CVN

La nature s’y déploie dans toute sa splendeur : maisons sur pilotis adossées aux pentes, vergers de mandariniers séculaires dorés au soleil, chants d’oiseaux s'échappant des forêts primaires et brumes légères flottant au-dessus des hameaux.

La commune actuelle de Vân Sơn est issue de la fusion des anciennes communes de Quyêt Chiên, Vân Son et Ngo Luong. Terre de peuplement ancestral de l'ethnie Muong, elle conserve un mode de vie paisible et un climat sain. Les habitants la surnomment la "vallée de la longévité", en raison du nombre remarquable de centenaires y vivant encore en parfaite santé et en pleine lucidité.

Vân Son révèle sa plus grande beauté de l’après-Têt traditionnel jusqu’au quatrième mois lunaire. À l’aube, la brume s’étend en nappes épaisses tandis que les nuages descendent dans les vallées pour caresser les rizières en terrasses, offrant un spectacle visuel saisissant. Les visiteurs peuvent également s’immerger dans la culture locale au marché de Lung Van, qui se tient chaque mardi et dimanche, véritable espace de vie et d'échanges pour la communauté Muong.

À Vân Son, la variété ancienne Nam Son de mandarine constitue une véritable fierté locale. Cultivée depuis des générations, elle se distingue par sa peau fine, ses quartiers juteux et son arôme puissant. Devenue une culture clé pour la réduction de la pauvreté, elle assure aujourd'hui des revenus stables à de nombreux foyers. À l’approche du Têt, les collines d'oranger se transforment en une attraction phare du tourisme agricole.

Grâce à une géologie karstique singulière, la région abrite de vastes réseaux souterrains. Parmi elles, la grotte de Nam Son, souvent comparée à un "joyau brut", qui séduit par ses stalactites scintillantes et ses lacs émeraudes profonds de 2 à 7 m. Classée site pittoresque national depuis 2008, elle attire amateurs d’écotourisme, chercheurs en archéologie et passionnés d’exploration.

Photo : VNA/CVN

Vân Son abrite aussi la cascade de Thung, la grotte de Nui Kiên et un ensemble remarquable de 11 arbres nghiến (nom scientifique : Burretiodendron hsienmu, essence forestière rare et précieuse), millénaires au hameau de Bo Tram, formant un écosystème rare au cœur de la forêt.

Conscients de ce potentiel, de nombreux habitants sont devenus pionniers du tourisme communautaire. Selon Nguyên Duy Tu, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Vân Son, un projet de développement touristique durable est en cours d’élaboration. Il vise à positionner Vân Son autour de produits distinctifs - écotourisme, culture Muong et agriculture -, à étendre le modèle des homestay, à organiser des marchés nocturnes et à renforcer la coopération touristique au sein du triangle Vân Son - Mai Châu - Pù Luông.

VNA/CVN