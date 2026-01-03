Khanh Hòa : début d'année en fanfare avec un taux d’occupation hôtelière supérieur à 90%

Les quatre jours de congés du Nouvel An 2026 ont offert des conditions favorables à la province de Khanh Hoa (Centre) pour attirer un grand nombre de visiteurs, tant nationaux qu’internationaux.

Selon des représentants de l’aéroport international de Cam Ranh, le trafic passagers durant les vacances du Nouvel An 2026 a progressé d’environ 15% par rapport à la même période de 2025. L’aéroport projette d'assurer, du 1er au 4 janvier, plus de 510 mouvements de vols (arrivées et départs), soit une hausse de 4% en glissement annuel. Parmi ces vols, plus de 320 sont internationaux et plus de 190 domestiques. Sur l’ensemble de la période, l’aéroport de Cam Ranh devrait accueillir plus de 95.000 passagers, en augmentation de 15% sur un an et de 20% par rapport à la semaine précédente.

Au cours des deux premiers jours de congés, le site historique des tours de Ponagar a accueilli plus de 10.000 visiteurs.

Les touristes venus se détendre à Khanh Hoa pendant les vacances du Nouvel An venaient principalement de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines. Les visiteurs internationaux étaient notamment originaires de la République de Corée, de Chine, de Russie et d’Australie. Dans les principales zones touristiques, telles que Nha Trang et Bai Dài, le taux d’occupation hôtelière a dépassé 90%.

Afin d’attirer et de satisfaire les visiteurs, les entreprises touristiques locales ont diversifié leurs offres de loisirs, de divertissement et de gastronomie, avec notamment le spectacle immersif "Lumières légendaires", mettant en valeur d'anciens métiers traditionnels, ainsi que le lancement du "Chum Show - Le baiser de l’art" au théâtre Do.

En 2025, Khanh Hoa a accueilli 16,4 millions de visiteurs, en hausse de près de 14,4% par rapport à 2024, dont 5,5 millions de touristes internationaux. Les recettes touristiques sont estimées à 66 700 milliards de dôngs (environ 2,53 milliards de dollars).

La province ambitionne cette année d’accueillir 18,1 millions de visiteurs en séjour et de générer plus de 77.000 milliards de dôngs de recettes touristiques.

VNA/CVN