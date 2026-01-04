Cân Tho, une ville au rythme du fleuve

De l’animation du quai de Ninh Kiêu aux couleurs du marché flottant de Cai Rang, sans oublier les îlots paisibles de Côn Son, la ville de Cân Tho (Sud) invite à une découverte où se mêlent héritage culturel, histoire et immersion dans la vie fluviale du Delta du Mékong.

>> Cân Tho mise sur ses produits touristiques typiques

>> Cân Tho : renforcement de l’exploitation du potentiel écotouristique

>> Cân Tho au fil des crues : là où l’eau révèle les âmes

Chef-lieu du Sud-Ouest, Cân Tho est réputée pour ses eaux calmes, ses marchés flottants vivants et ses vergers fertiles, offrant un équilibre harmonieux entre charme rural et richesse touristique.

Quai de Ninh Kiêu

Photo : VNA/CVN

Situé près du centre-ville de Cân Tho, le quai de Ninh Kiêu borde le fleuve Hâu, l’un des principaux défluents du delta du Mékong. Il longe la rue Hai Bà Trung, quartier de Ninh Kiêu. Véritable fierté des habitants, ce lieu emblématique attire de nombreux visiteurs, vietnamiens et étrangers, venus admirer le va-et-vient incessant des centaines de bateaux qui sillonnent le fleuve pour acheminer leurs marchandises vers tous les recoins du delta du Mékong.

La visite de Ninh Kiêu est une expérience mémorable à tout moment de la journée. Le matin, il est un havre de calme et de fraîcheur dans l’agitation de la ville. Les visiteurs peuvent s’y promener, prendre des photos et admirer les bateaux. La nuit, il est animé par les visiteurs et les passagers, et s’habille des couleurs vives des guirlandes lumineuses. C’est aussi le point de départ de nombreuses excursions en bateau vers les marchés flottants, ainsi qu’un des tronçons du parcours de la course.

Marché flottant de Cai Rang

Photo : VNA/CVN

Selon certains chercheurs, le marché flottant de Cai Rang serait apparu au début du XXe siècle afin de répondre aux besoins commerciaux des populations locales, à une époque où le réseau routier était encore peu développé. Depuis le quai de Ninh Kiêu, il suffit d’environ 30 minutes en bateau pour rejoindre le marché flottant de Cai Rang - l’un des plus grands du delta du Mékong, établi il y a plus de cent ans.

Connu comme l’un des trois plus grands marchés flottants de la région, il attire de nombreux commerçants de Cai Rang et des environs. Les produits les plus courants que l’on peut trouver ici sont des fruits, des produits agricoles et des spécialités locales. Le meilleur moment pour le visiter se situe le matin, entre 05h00 et 09h00. Ce lieu est une destination intéressante pour ceux qui ont envie de découvrir la culture du Sud-Ouest.

La dégustation d’un bol de hu tiêu (soupe de nouilles au porc), de bún riêu (soupe de nouilles au crabe) ou un café directement sur le bateau est une expérience mémorable au milieu de l’effervescence commerciale.

Fabriques de nouilles de riz

Photo : VNA/CVN

Tout près du marché flottant de Cai Rang, les ateliers traditionnels de fabrication de hu tiêu incarnent une facette authentique de la culture culinaire locale. Le hu tiêu est la soupe typique de la région Sud-Ouest, composée de nouilles de riz, de bouillon de porc et de différentes garnitures. Les visiteurs peuvent y observer les étapes de préparation : étalage de la pâte, séchage des nouilles, découpe… et même participer activement sous la guidance des artisans.

À la fin de la visite, chacun peut savourer un bol fumant de hu tiêu qu’il a lui-même confectionné. Cette expérience immersive, “du grain de riz au bol dégusté”, permet de mieux comprendre le métier artisanal et laisse aux voyageurs un souvenir inoubliable.

À Cai Rang, chaque producteur a ses petits secrets, sa manière à lui de donner élasticité, souplesse et finesse à ses nouilles. Cela étant, il est possible d’énumérer les grandes étapes de la fabrication. On met d’abord du riz à macérer. Après quoi, on le moud, le filtre et le malaxe de façon à obtenir une pâte, à laquelle on ajoute de la farine de tapioca. La pâte est ensuite étalée sur un cadre en tissu, puis cuite à la vapeur. On la laisse sécher au soleil avant de la découper en fines lamelles.

Ancienne maison de Binh Thuy

Photo : VNA/CVN

L’ancienne maison de Binh Thuy est l’une des plus belles œuvres architecturales de la région Sud-Ouest. Située rue Bùi Huu Nghia, à 7 km du centre-ville de Cân Tho, elle est devenue une destination de choix pour de nombreux touristes. Son architecture mélange des cultures orientales et occidentales, conserve tout de même des caractères propres aux provinces méridionales.

Âgé de plus de 150 ans et situé au cœur d’un domaine de plus de 6.000 m², ce lieu a été le décor de plusieurs films, dont L’Amant, célèbre œuvre du réalisateur français Jean-Jacques Annaud sortie en 1992. À l’intérieur, des centaines d’objets anciens sont conservés dans leur état d’origine : porcelaines, meubles finement sculptés, ustensiles du quotidien… autant d’éléments qui plongent les visiteurs dans une scène vivante du passé.

Village touristique de My Khanh

Photo : CTV/CVN

Hormis les sites historiques et culturels, les voyageurs peuvent pleinement profiter de l’ambiance des vergers du Sud au Village touristique de My Khanh. Situé dans le quartier d’An Binh et d’une superficie de plus de 4 ha, ce village est entouré de vergers luxuriants, offrant une atmosphère relaxante et proche de la nature.

Ici, les visiteurs peuvent cueillir des fruits, faire du bateau, traverser des ponts de singe, assister à des courses de cochons ou de chiens… La gastronomie y est riche, avec de nombreuses spécialités telles que le bánh xèo (crêpe vietnamienne), le poisson-grillé et le lâu mam (fondue au poisson fermenté).

C’est une destination idéale pour les familles et groupes d’amis souhaitant allier détente et divertissement.

Musée de Cân Tho

Photo : CTV/CVN

À environ 6 km de l’ancienne maison de Binh Thuy, les visiteurs peuvent découvrir le Musée de Cân Tho, qui expose plus de 1.000 objets répartis dans plusieurs salles thématiques : culture des ethnies, métiers traditionnels, résistance contre les armées françaises et américaines. Le musée est ouvert du matin jusqu’au soir et propose des visites guidées en vietnamien et en anglais, facilitant l’accès à l’information pour les touristes locaux comme internationaux.

Monastère Truc Lâm Phuong Nam

Photo : CTV/CVN

Sur la même route que le Village touristique de My Khanh, le monastère Truc Lâm Phuong Nam est un havre de paix au cœur de l’effervescence urbaine.

Ce monastère impressionne par son architecture unique, mise en valeur à travers des éléments tels que le toit en tuiles traditionnelles, l’utilisation de bois de fer (gô lim) pour les colonnes, des murs en briques et des allées pavées de carreaux cuits.

Le domaine du monastère est aménagé de manière harmonieuse avec 20 structures, comprenant une maison de culte des ancêtres, une vaste salle de réunion, un pavillon sur l’eau, un stupa à neuf étages, une tour du tambour, une tour de la cloche, un quartier des moines et une maison des invités, un réfectoire, une bibliothèque ainsi que de nombreuses autres salles fonctionnelles.

Cet ouvrage préserve l’architecture des pagodes vietnamiennes des dynasties des Lý (1009-1225) et Trân (1225-1400), avec un vaste jardin, un étang à lotus et le doux son des cloches qui invitent à la sérénité. Un lieu propice au repos et à la méditation.

Îlots de Côn Son

Photo : CTV/CVN

En quittant le centre-ville, une courte balade en bateau mène à Côn Son - “la perle verte” au cœur du fleuve Hâu. Ici, les visiteurs vivent pleinement la vie fluviale : visiter des fermes piscicoles et savourer un repas simple sur le perron d’une maison locale. L’environnement verdoyant, les eaux paisibles et l’hospitalité des habitants font de Côn Son une expérience typique et inoubliable du Sud-Ouest. Ces dernières années, les îlots de Côn Son proposent une visite inédite : la découverte d’une mini-galerie d’espèces de poissons typiques du Mékong, installée sur le radeau du pêcheur Bay Bôn.

La meilleure période pour visiter Cân Tho est la saison des crues, lorsque le climat est agréable et les produits locaux abondants. Les spécialités culinaires à ne pas manquer incluent le bánh xèo, le lâu mam, le poisson-grillé, la banane grillée au riz gluant et les fruits des vergers.

Nguyên Thành/CVN