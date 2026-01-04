Dông Van entre dans l’ère du tourisme intelligent

Au cœur du paysage minéral solennel du Géoparc mondial du plateau karstique de Dông Van, la commune de Dông Van (province de Tuyên Quang) amorce une transition singulière : intégrer les technologies numériques au développement touristique afin d’ouvrir une nouvelle voie vers un tourisme durable.

Cette transformation ne commence pas par de grands ouvrages ou des applications complexes, mais par de simples codes QR, installés dans les sites touristiques, les hébergements, les restaurants et les espaces d’expériences communautaires.

Grâce à un simple scan, les visiteurs peuvent effectuer un check-in intelligent, accéder aux informations sur les sites, recevoir des recommandations de restauration, d’hébergement ou d’activités adaptées à la météo et à leur disponibilité. Chaque scan facilite non seulement le parcours de découverte, mais génère également des données précieuses, permettant aux autorités locales de mieux comprendre les attentes, les comportements et les tendances des visiteurs.

Le plateau karstique de Dông Van est depuis longtemps réputé pour ses formations rocheuses âgées de plusieurs centaines de millions d’années et pour la richesse culturelle des ethnies Mông, Lô Lô, Pu Péo… Aujourd’hui, à cette beauté originelle s’ajoute la respiration de l’ère numérique, perceptible dans chaque expérience touristique. Les itinéraires reliant la vieille ville de Dông Van, le palais de la famille Vuong, le village de Lô Lô Chai ou encore le mât du drapeau de Lung Cú sont désormais enregistrés de manière fluide, encourageant les visiteurs à explorer plus largement et plus en profondeur les paysages du "royaume de la pierre".

Selon Pham Duc Nam, président du Comité populaire communal de Dông Van, la numérisation du tourisme ne vise pas seulement à renouveler l’expérience des visiteurs, mais surtout à constituer une base de données au service de la gestion et de la planification. Les informations collectées permettent d’identifier les sites où les visiteurs s’attardent le plus, les services les plus sollicités ou encore les zones nécessitant des investissements supplémentaires. Elles constituent ainsi un fondement essentiel pour l’élaboration d’une stratégie de développement touristique durable, conforme aux exigences de préservation du Géoparc mondial.

Dông Van s’oriente vers un modèle de tourisme fondé sur les données (data-driven tourism), dans lequel visiteurs, prestataires de services et destinations sont interconnectés au sein d’un "écosystème ouvert". Chaque check-in devient une unité d’information permettant de mieux réguler les flux touristiques, d’éviter la surcharge des sites les plus fréquentés et de protéger le patrimoine naturel.

La réussite de ce modèle repose largement sur l’implication de la communauté locale. L’Association du tourisme de la commune de Đồng Văn participe directement à la conception et à l’exploitation du système, en privilégiant la simplicité et l’accessibilité. Selon Ma Hoàng Sơn, vice-président de l’Association, l’objectif principal est de réduire au maximum les barrières technologiques : nul besoin de télécharger une application ou de maîtriser des outils complexes, un simple scan suffit pour démarrer le voyage.

Le parcours de découverte a également été gamifié à travers un système de points. Les visiteurs peuvent choisir des itinéraires plus tranquilles ou plus exigeants, transformant leur séjour en une sorte de "chasse au trésor" au cœur du plateau rocheux. Cette approche renforce l’attrait de la destination tout en contribuant à une meilleure répartition des flux touristiques.

Le modèle de tourisme intelligent génère par ailleurs des retombées concrètes pour l’économie locale. Les visiteurs utilisant les services de restauration, d’hébergement et d’expériences proposés par les membres de l’Association accumulent davantage de points, ce qui encourage la consommation locale, augmente les revenus des ménages et renforce la cohésion communautaire.

L’un des atouts majeurs du système réside dans la donnée en temps réel, qui permet aux autorités et aux acteurs du tourisme de suivre l’affluence horaire et quotidienne, d’anticiper les risques de saturation et de réorienter les visiteurs vers des sites plus adaptés, tels que la vallée de Sảng Tủng, le village de Lô Lô Chai ou les itinéraires floraux autour du bourg. Cette démarche revêt une importance particulière dans un contexte où l’UNESCO a mis en garde contre la pression touristique exercée sur le patrimoine karstique.

Malgré l’intégration croissante des technologies, Dông Van affirme clairement que le numérique n’est qu’un outil d’accompagnement. Il ne saurait se substituer à l’homme, à la culture et au patrimoine. L’objectif ultime demeure la construction d’une destination touristique moderne et dynamique, tout en préservant pleinement l’identité locale et la profondeur culturelle du territoire.

Au milieu des étendues rocheuses grises, chaque pas du visiteur d’aujourd’hui contribue ainsi à écrire un nouveau chapitre pour le plateau de Dông Van : un chemin où la technologie avance discrètement aux côtés de l’homme, tandis que la véritable valeur du voyage réside toujours dans la beauté originelle et l’âme culturelle de cette terre située à l’extrême Nord du Vietnam.

