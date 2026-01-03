Quang Ninh : forte hausse de touristes durant les quatre jours du Nouvel An

À l’occasion des congés de quatre jours du Nouvel An 2026, les sites touristiques de la province de Quang Ninh ont enregistré une forte affluence, avec une hausse de 20 à 30% par rapport aux jours ordinaires, marquée notamment par une reprise encourageante du tourisme international.

Photo : BQN/CVN

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, du 31 décembre 2025 au 2 janvier 2026, Quang Ninh a accueilli environ 530.000 visiteurs, dont 44.400 touristes internationaux. Le nombre de visiteurs en séjour est estimé à 158.000, tandis que les recettes touristiques ont atteint près de 1.277 milliards de dôngs (environ 48,56 millions de dollars). Rien qu'au 1er janvier 2026, la province a enregistré 160.000 arrivées touristiques, dont 142.000 visiteurs nationaux et 18.000 étrangers.

La baie de Ha Long demeure la destination la plus prisée, avec une fréquentation moyenne de plus de 12.000 visiteurs par jour, majoritairement des touristes internationaux.

Parallèlement, d’autres sites touristiques de la province ont continué d’attirer un large public, affichant une fréquentation en hausse de 20 à 30% par rapport à la normale. Le parc Sun World Ha Long a ainsi accueilli environ 7.000 visiteurs, le musée de Quang Ninh près de 2.500 visiteurs, tandis que le complexe paysager et historique de Yên Tu a enregistré quelque 4.600 entrées.

Afin de célébrer l’arrivée de la nouvelle année 2026, la province de Quang Ninh organise, depuis le 31 décembre 2025, de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques destinées à attirer visiteurs et habitants locaux, notamment le spectacle "Quang Ninh - Nouvel An 2026", le festival musical de compte à rebours (Music Fest), le programme artistique "Île verte en plein essor - Connexion et ouverture" dans le district insulaire de Cô Tô, ainsi que la projection du film La Patrie dans le cœur…

Une cérémonie solennelle de levée du drapeau national a également eu lieu le 1er janvier 2026 sur le site commémoratif national spécial dédié au Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN