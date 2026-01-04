Faire de Mù Cang Chai une destination touristique emblématique du Nord-Ouest

Mù Cang Chai a lancé ses festivités de l’année 2026 dans une explosion de couleurs et de traditions. Ce grand rendez-vous culturel et touristique marque l'ambition de la commune de s'imposer comme le cœur battant du tourisme dans le Nord-Ouest vietnamien.

Le Festival du khèn H'mông - Fête de la fleur to dày (Prunus cerasoides) 2026 a été inauguré dans la soirée du 3 janvier à Mù Cang Chai, commune montagneuse de la province de Lào Cai (Nord-Ouest), offrant un espace culturel et touristique haut en couleurs qui a attiré un large public local et de nombreux visiteurs.

Cet événement culturel et touristique d’envergure s’inscrit dans l’atmosphère festive du Nouvel An lunaire et en perspective du XIVᵉ Congrès national du Parti. Il constitue une occasion importante pour Mù Cang Chai de promouvoir son potentiel, ses atouts naturels et son identité culturelle distinctive, contribuant progressivement à concrétiser l’objectif de faire de cette localité une destination touristique emblématique du Nord-Ouest du Vietnam.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président du Comité populaire de la commune de Mù Cang Chai, Trân Ngoc Hiêp, a souligné que la région est depuis longtemps réputée pour ses rizières en terrasses majestueuses, ses paysages spectaculaires changeant au fil des saisons, ainsi que pour la richesse culturelle de ses communautés ethniques. Ces éléments ont largement contribué à renforcer l’attrait de Mù Cang Chai auprès des touristes nationaux et internationaux.

Un atout culturel majeur de la localité réside dans l’art du khèn Mông, reconnu en 2023 comme patrimoine culturel immatériel national dans la catégorie des arts du spectacle folklorique. Cette reconnaissance confirme la valeur historique et artistique du khèn, instrument indissociable de la vie spirituelle et sociale de la communauté H'mông. À Mù Cang Chai, le khèn ne se limite pas à un simple instrument de musique, mais constitue un symbole culturel et un moyen de communication favorisant la cohésion communautaire.

Aux côtés du khèn H'mông, la fleur to dày, espèce caractéristique des montagnes du Nord-Ouest, constitue un autre temps fort du festival. Au début du printemps, ces fleurs éclosent sur les versants montagneux, offrant un spectacle naturel saisissant et porteur de profondes valeurs culturelles et spirituelles pour les habitants locaux. Symbole du renouveau printanier en haute montagne, cette fleur inspire également la création de produits touristiques axés sur l’expérience de la nature et de la culture autochtone.

Dans le contexte de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, la commune de Mù Cang Chai considère le développement du tourisme comme une mission prioritaire et à long terme, héritant des orientations établies précédemment à l’échelle du district. Le festival de cette année est organisé avec une ampleur croissante, des contenus enrichis et une coordination renforcée entre les communes de la région, afin de créer un espace culturel et touristique cohérent et durable.

Le point d’orgue de l’édition 2026 est le programme artistique "La fête du khèn en fleurs", accompagné d’une performance collective réunissant 500 artistes. Le festival propose également une série d’activités attractives, telles que des défilés de rue, des concours traditionnels de pilage du gâteau de riz gluant, des compétitions de khèn mong, des expositions et stands de produits locaux, la reconstitution d’espaces culturels ethniques, une exposition photographique intitulée "L’éclat pourpre de la fleur to dày", ainsi que des jeux populaires et des parcours d’expérience "À la chasse aux nuages - À la découverte des fleurs to dày".

À travers ces activités, le festival contribue à valoriser les patrimoines culturels immatériels associés à la vie quotidienne des communautés mong, tout en insufflant une dynamique festive, solidaire et fédératrice au sein de la population locale.

De l’avis des visiteurs, Mù Cang Chai séduit non seulement par la majesté de ses montagnes et de ses rizières en terrasses, mais aussi par l’authenticité culturelle de ses habitants. Organisé au moment où la fleur to dày est à son apogée, le festival promet d’offrir aux visiteurs un espace culturel riche en couleurs et en émotions, renforçant ainsi la position de Mù Cang Chai comme destination touristique phare du Nord-Ouest vietnamien.

Texte et photos : VNA/CVN