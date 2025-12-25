Hanoï lance un tour à vélo nocturne



Le circuit à vélo nocturne s’inscrit dans une série d’activités visant à promouvoir les produits touristiques de la capitale. Il s’agit d’une nouvelle expérience récemment lancée par le Service municipal du tourisme.

>> Cultiver l’amitié à travers la “Balade de l’amitié à vélo pour un Hanoï vert”

>> Hanoï prévoit de prolonger le service pilote de vélos jusqu'en 2025

>> Hanoï mettra en service 5.000 vélos électriques publics

Photo : CTV/CVN

Inspiré de la chanson "Hà Nôi Dep Sao" (Que Hanoï est belle), le programme intitulé "Hà Nôi Dep Sound" a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs vietnamiens et internationaux les produits emblématiques du tourisme nocturne, tout en contribuant à bâtir l’image de Hanoï comme une destination sûre, accueillante, de qualité et attrayante.

Parmi les expériences proposées, le tour à vélo nocturne figure comme l’une des activités les plus attendues. Il invite les visiteurs à apprécier le rythme paisible de la ville à la tombée de la nuit. Ce produit de tourisme expérientiel, à caractère pionnier, associe harmonieusement le patrimoine urbain, une activité physique respectueuse de l’environnement et l’usage des technologies numériques.

Tout au long du parcours, les participants peuvent admirer de nombreux sites touristiques emblématiques de la capitale. La spécificité de ce circuit réside dans son système de guidage en ligne, géolocalisé par GPS, qui déclenche automatiquement des contenus explicatifs à l’approche de chaque site.

Cette solution se révèle pratique pour les visiteurs vietnamiens et facilement accessible aux touristes internationaux grâce à la prise en charge de plusieurs langues. Elle contribue ainsi à renouveler l’approche de la valorisation du patrimoine dans une perspective moderne, civilisée et durable.

Le tour est conçu autour de deux itinéraires distincts afin de répondre à la diversité des besoins des visiteurs.

Le parcours de Bát Cô, plus court, se concentre sur le quartier de Cua Nam. Il convient particulièrement aux touristes disposant de peu de temps mais souhaitant néanmoins vivre une expérience complète de balade nocturne à vélo.

Le parcours de la place Ba Dinh, plus long et hautement symbolique, propose un voyage à travers les différentes strates du patrimoine historique et culturel de Hanoï. L’itinéraire s’étend jusqu’au lac de l’Ouest et au lac de Truc Bach, en passant par le temple de Quan Thanh et la pagode Trân Quôc, avant de revenir dans le vieux quartier pour se conclure à la rue des livres de Hanoï.

Photo : Khanh Long/CVN

Selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, le tour nocturne à vélo "Hà Nôi Dep Sound" utilise une application de vélos et de scooters électriques en libre-service. Plusieurs thématiques sont proposées, telles que le circuit gastronomique, artistique, patrimonial ou encore le parcours "amoureux de la ville", offrant ainsi de nombreuses options pour découvrir Hanoï de nuit de manière écologique et immersive.

Ce programme s’inscrit dans une initiative à long terme du secteur touristique de la capitale, visant à développer des produits caractéristiques et à forte valeur ajoutée pour la ville.

À ce jour, Hanoï compte 20 produits touristiques nocturnes, ainsi que neuf espaces, rues piétonnes et rues gastronomiques devenus récemment des destinations touristiques majeures.

Dinh Hoàng Duong, habitant du quartier de Hoàn Kiêm, a indiqué avoir invité deux amis australiens à participer à ce tour nocturne à vélo afin de découvrir la ville sous un nouvel angle.

"Hanoï est dynamique le jour, mais la nuit révèle une beauté tout à fait différente. C’est pourquoi nous avons choisi de découvrir la ville de manière écologique, à vélo électrique", a confié l’une des visiteuses.

À cette occasion, la Carte gastronomique touristique de Hanoï a été officiellement lancée, offrant aux visiteurs un outil pratique pour explorer les spécialités culinaires de la capitale. Parallèlement, la Carte touristique du quartier de Cua Nam a également été présentée, fournissant des informations actualisées sur ses sites touristiques.

Fort de ses avantages concurrentiels actuels, le secteur touristique municipal élabore activement des plans pour franchir de nouveaux seuils de croissance. Sur l’ensemble de l’année écoulée, Hanoï a enregistré une progression notable tant en nombre de visiteurs qu’en chiffre d’affaires.

Concrètement, la capitale devrait accueillir plus de 33,7 millions de visiteurs, soit une hausse de plus de 20,87% par rapport à 2024. Parmi eux, les visiteurs internationaux seraient plus de 7,82 millions, représentant environ 37% du total des arrivées internationales du pays. Les recettes touristiques totales sont estimées à 134.460 milliards de dôngs, en augmentation de 21,5% sur un an.

D’après Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, malgré un contexte économique national et mondial encore instable, le tourisme de Hanoï maintient une dynamique de reprise et de forte croissance, atteignant et dépassant de nombreux indicateurs clés.

Ngoc Hoa/CVN