Huê vise 7,5 millions de visiteurs en 2026 et mise sur la culture et l’innovation

En 2026, la ville de Huê s’est fixé pour objectif d’accueillir entre 7 et 7,5 millions de visiteurs, pour un chiffre d’affaires estimé à 15.000 milliards de dôngs (environ 570 millions de dollars). Ces prévisions marquent une progression notable par rapport à 2025, année durant laquelle la ville avait reçu 6,3 millions de touristes et généré plus de 13.000 milliards de dôngs de recettes.

Photo : VNA/CVN

Dès le premier jour de l’année 2026, l’ancienne capitale impériale a enregistré une forte affluence de visiteurs arrivant par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire. Le complexe des monuments de Huê demeure le principal pôle d’attraction de la région. Pour la seule journée du 1er janvier, le Centre de conservation des monuments de Huê a vendu plus de 8.700 billets, générant près de 1,5 milliard de dôngs de recettes. Fort d’un record historique de 473 milliards de dôngs en 2025, malgré des fermetures temporaires dues à de graves inondations en fin d’année, le Centre ambitionne désormais d’atteindre 480 milliards de dôngs de recettes de billetterie en 2026.

Pour les quatre jours de congés du Nouvel An 2026, cette province du Centre prévoit d'accueillir au total 85 000 visiteurs, dont 50 000 touristes internationaux.

Le tourisme, secteur clé de la ville de Huê, repose sur la valorisation de la culture et du patrimoine, avec une approche équilibrée plaçant la préservation au premier plan, l’humain au cœur du développement et la durabilité comme objectif à long terme.

Photo : VNA/CVN

Selon Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, la ville aspire à devenir une "Cité du patrimoine - Ville créative de l’UNESCO". Cette ambition s’appuie notamment sur une transition numérique ambitieuse. Le déploiement du "Hue City Passport", l’ouverture des données touristiques, les applications de guidage automatique multilingue et les solutions fondées sur l’intelligence artificielle contribuent de plus en plus à améliorer l’expérience des visiteurs. L’innovation a franchi une nouvelle étape avec l’ouverture, en décembre 2025, d’un espace dédié à la culture, au patrimoine et à la technologie au sein de la Cité impériale.

Le Département du tourisme de Huê entend consolider cette dynamique en renforçant les plateformes numériques telles que VisitHue, Hue City Passport et les applications d’intelligence artificielle, afin de prolonger la durée de séjour des visiteurs et d’accroître la compétitivité de la destination sur la scène internationale.

L’année 2026 sera également marquée par le Festival de Huê, organisé selon le modèle des "quatre saisons" : le Festival du printemps consacré aux rites royaux, le Festival d’été dédié au patrimoine culturel, le Festival d’automne autour des lanternes et le Festival d’hiver pour animer la ville durant la basse saison.

Selon le Plan de mise en œuvre du Programme de développement culturel, touristique et de services de la ville de Huê pour 2026, la ville mettra l’accent sur l’exploitation efficace de son patrimoine, de sa culture, de ses paysages et de son identité singulière, tout en promouvant un modèle de croissance verte, un tourisme de qualité et un développement durable.

VNA/CVN