Hanoï parmi les six villes les plus abordables au monde, selon Time Out

Hanoï se place sixième dans le classement des villes les plus abordables au monde pour les touristes établi par le célèbre magazine de voyage britannique Time Out .

Photo : VNA/CVN

La capitale vietnamienne se classe juste derrière Medellín (Colombie), Bogota (Colombie), Pékin (Chine), La Nouvelle-Orléans (États-Unis) et Naples (Italie).

Le magazine a interrogé 18.000 personnes dans plus de 100 villes afin d’évaluer l’accessibilité financière de diverses activités quotidiennes, comme aller au restaurant, au cinéma, prendre un café, visiter une galerie d’art, assister à un spectacle de théâtre ou d’humour, à un concert, boire un verre dans un bar et sortir le soir.

En se basant sur les pourcentages de réponses "bon marché ou gratuit" et "abordable", Time Out a analysé les données pour établir le classement des villes les plus et les moins chères du monde.

En janvier, Matt, un nomade numérique, a indiqué que que Hanoï figurait parmi les villes les plus abordables d’Asie pour les voyageurs souhaitant effectuer un long séjour sans se ruiner.

De manière générale, les visiteurs internationaux ont constaté qu’un routard voyageant à Hanoï peut vivre confortablement avec un budget d’environ 600.000 dôngs (22,76 dollars) par jour pour couvrir ses besoins essentiels.

Ce montant comprend généralement l’hébergement en dortoir propre, trois repas de rue par jour et l’utilisation des transports en commun ou la marche pour explorer la ville. Cela démontre clairement que les voyageurs étrangers peuvent profiter d’un séjour enrichissant à Hanoi même avec un budget serré.

En Asie du Sud-Est, Chiang Mai (Thaïlande) se classait septième et Jakarta (Indonésie) dixième.

Parallèlement, Séoul, en République de Corée, a été élue ville la plus chère du monde. Parmi les autres villes classées comme destinations onéreuses par Time Out figurent Oslo, en Norvège, Londres, au Royaume-Uni, et Stockholm, en Suède.

VNA/CVN