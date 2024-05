Le pho vietnamien impressionne au Festival de la gastronomie de l'ASEAN 2024 en R. tchèque

Le Comité de l'ASEAN à Prague a organisé, jeudi 16 mai, le Festival de promotion de la cuisine de l'ASEAN (ASEAN COOK SHOW 2024). De nombreux chefs de restaurants et d'hôtels célèbres des pays membres de l'ASEAN à Prague ainsi qu'un certain nombre d'invités du corps diplomatique de la République tchèque étaient présents à l'événement.

>> Promouvoir le pho vietnamien à travers le Festival du pho 2024

>> Soixante-cinq maîtres cuisiniers et experts culinaires au Festival du pho 2024

Photo : VNA/CVN

Des chefs des pays de l'ASEAN ont apporté aux convives des plats typiques de l'Asie du Sud-Est tels que Laab Gai (Thaïlande), pho (Vietnam), Suman (Philippines), Bebek Betutu (Indonésie), Roji Jaja & et Kari Ayam (Malaisie) et Shwe Htamin (Birmanie).

L'ambassade du Vietnam en République tchèque a présenté le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), plat typique vietnamien, très populaire en République tchèque.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam, Duong Hoài Nam, a présenté le pho comme l'un des plats les plus typiques du Vietnam, choisi pour représenter le pays sur la carte culinaire mondiale.

L'ambassadeur a également apprécié l'initiative du Comité de l'ASEAN à Prague visant à promouvoir la quintessence de la gastronomie d'Asie du Sud-Est auprès de la population locale et des amis internationaux.

La cuisine vietnamienne est de plus en plus populaire en République tchèque. Pour les Tchèques, parmi les plats asiatiques, les plats vietnamiens sont très appréciés et constituent l'un des aliments les plus populaires du pays.

VNA/CVN