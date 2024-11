Promouvoir la biodiversité et le commerce durable

>> Opportunités pour les produits des femmes de minorités ethniques

Le projet de commerce bio en Asie du Sud-Est (Regional Biotrade Project – RBT en anglais) est financé par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO-Suisse). Doté d’un budget de 8,5 millions de francs suisses, soit environ 10 millions d’USD américain, celui-ci se déploie dans quatre pays (Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge) et s’articule en deux phases. Il se concentre sur la conservation de la biodiversité grâce au commerce durable des produits qui en sont issus.

Selon Thomas Gass, ambassadeur de Suisse au Vietnam, "huit dernières années, le programme régional Biotrade a contribué à une croissance significative du marché Biotrade et a jeté des bases solides pour son succès continu”.

En suivant des normes volontaires de durabilité et en participant à des salons internationaux, les entreprises ont amélioré leur présence sur le marché et contribué à la protection et à la restauration de la biodiversité, a ajouté le diplomate suisse.

Helvetas et Cred s’orientent vers le développement durable

Helvetas Swiss Intercooperation supervise la gestion globale du projet et gère directement les composantes au Laos et au Myanmar ainsi que la compo-sante régionale. Le Centre pour le développement de l’économie rurale (Cred) gère la mise en œuvre au Vietnam. “Nous avons bien coopéré avec les partenaires, surtout Helvetas Vietnam pour mener à bien ce projet”, a révélé Nguyên Lam Giang, directrice du Centre Cred.

Helvetas est l’une des organisations de développement les plus expérimentées et les plus importantes en Suisse. Elle travaille au Vietnam depuis 1994 dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et du développement rural. Aujourd’hui, ses programmes au Vietnam sont axés sur les économies durables et inclusives, le changement climatique et le développement des compétences professionnelles.

Le Cred est une organisation à but non lucratif basée au Vietnam, qui œuvre pour assurer une plus grande inclusion des groupes pauvres et marginalisés afin qu’ils développent leurs moyens de subsistance. Fondé en 2014, le Cred bénéficie de 20 années d’expérience professionnelle dans la coopération au développement et au commerce de Helvetas Vietnam (1995-2015), avec des activités diversifiées de gestion de projet, des services de conseil dans le développement de la chaîne de valeur pour une croissance inclusive, l’agriculture intelligente face au changement climatique, la gestion des ressources en eau ainsi que de l’environnement et l’amélioration des moyens d’existence.

Le projet applique la méthode “Développement du système de marchés“ (Market System Developpement-MSD en anglais), investissement dans la certification, promotion commerciale (dont aider les entreprises à participer aux foires commerciales à l’étranger), commerce électronique, élaboration des marques commerciales et prise en charge des exigences environnementales, sociales et de gouvernance.

Résultats significatifs

À ce jour, 78 entreprises vietnamiennes, birmanes, lao et cambodgiennes ont été intégrée au projet avec succès, rejoignant les chaînes de valeur mondiales et générant ainsi plus de 195 millions d’USD de revenus d’exportation.

“Le projet a en outre amélioré les conditions de travail, créé des opportunités d’emploi et des accru les revenus des personnes vulnérables dans les zones reculées, en particulier les femmes de groupes ethniques”, a affirmé Pham Van Luong, directeur national de Helvetas Vietnam.

Précisément, 56.440 personnes dépendantes des ressources de la biodiversité se sont vu améliorées grâce à 32 composantes durables du projet global, portant sur les secteurs agricoles et forestiers.

Cela a également renforcé la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique et a contribué de manière significative à la protection de l’environnement. Les entreprises et les communautés impliquées ont adopté les normes internationales de durabilité, comme en témoigne l’augmentation des investissements dans les produits de commerce bio et la volonté de payer pour des services de soutien aux entreprises.

“Le projet a joué un rôle déterminant dans la promotion d’une exploitation responsable des matières premières naturelles dans la région du Mékong et constitue un modèle réussi de coopération transnationale au développement. Même s’il reste encore beaucoup à faire pour accroître la biodiversité de la sous-région du Mékong pour les marchés haut de gamme, les perspectives d’avenir pour les produits bio sont prometteuses”, a déclaré Jos van den Zanden, responsable du projet.

Selon Thomas Gass, ambassadeur de Suisse au Vietnam, “le programme a montré le pouvoir de la collaboration pour des moyens de subsistance durables, l’approvisionnement en produits et le développement du commerce, apportant de grands avantages aux communautés locales et à la biodiversité en Asie du Sud-Est”.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN