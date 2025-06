Fusion des Associations des hommes d’affaires de Lào Cai et Yên Bai

Photo : BLC/CVN

Conformément à une résolution de l’Assemblée nationale entrée en vigueur le 12 juin, le Vietnam se compose désormais de 34 unités administratives de niveau provincial, contre 63 auparavant. Concrètement, les provinces de Lào Cai et de Yên Bai fusionnent pour devenir une seule nouvelle province de Lào Cai.

Afin de concrétiser cette décision, les associations d’hommes d’affaires de ces deux provinces ont récemment tenu une réunion pour convenir d'un plan de fusion. Trinh Xuân Truong, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de Lào Cai ; Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), ainsi que de nombreux dirigeants locaux et membres de ces deux associations y participaient.

Le plan de réorganisation de ces deux associations est élaboré en cohérence avec l'orientation du gouvernement central et de la nouvelle province de Lào Cai, de la VCCI ; prenant compte de la situation réelle après la mise en œuvre du gouvernement local à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

De nouvelles perspectives

En outre, ce plan doit garantir la légalité, l'héritage et le développement pendant le processus de mise en œuvre ; le rôle à jouer et la position à tenir de l'association en tant que passerelle entre les agences de direction provinciales et de gestion de l'État dans toutes les activités de production et d'affaires des entreprises au sein de la nouvelle province, au service du développement socio-économique local.

S'exprimant lors de la conférence, Trinh Xuân Truong, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, a souligné : "La fusion créera une nouvelle force pour mener à bien de nouvelles tâches dans la nouvelle ère".

M. Truong espère qu'après la réorganisation, la nouvelle association d’hommes d’affaires de Lào Cai promouvra son rôle dans l’élaboration d'un environnement d’investissement favorable aux investisseurs tant vietnamiens qu’étrangers, et deviendra une "maison commune" pour les entreprises locales, au service de la croissance économique.

Thanh Hà/CVN