Ninh Thuân, eldorado énergétique du Vietnam

Dans les paysages arides de Ninh Thuân, où le soleil frappe fort et les vents soufflent sans relâche, se joue l’un des chapitres les plus prometteurs de la transition énergétique vietnamienne.

Cette province jadis considérée comme défavorisée transforme ses contraintes climatiques en atouts décisifs pour s’imposer comme le centre névralgique de l’énergie verte du pays.

Avec un ensoleillement record de 2.500 à 3.100 heures par an et un rayonnement solaire dépassant les 2.000 kWh/m², Ninh Thuân se hisse au sommet du potentiel photovoltaïque national. À cette richesse solaire s’ajoute un atout tout aussi stratégique: le vent. À 65 mètres d’altitude, la vitesse moyenne atteint 7,5 m/s, générant une densité énergétique estimée entre 400 et 500 W/m². Autrement dit, Ninh Thuân est la région la plus ventée du Vietnam. Une aubaine pour l’éolien terrestre et offshore.

"Le potentiel de développement des énergies renouvelables de Ninh Thuân est immense. La province avance avec méthode et ambition en s’appuyant sur des projets rigoureusement élaborés pour bâtir un véritable pôle énergétique régional", note Doàn Van Binh, vice-président du Conseil scientifique environnement-énergie de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam.

Ce potentiel n’a pas tardé à attirer les investisseurs. Des groupes vietnamiens et étrangers tels que Hà Dô, Trungnam, BIM, Hanbaram, Truong Thành ou Thiên Tân misent sur cette terre d’énergie en devenir. Hà Dô, par exemple, exploite déjà deux centrales d’énergies renouvelables totalisant 100 MW et développe le projet éolien de Phuoc Huu de 50 MW.

Un mix énergétique diversifié

«Ninh Thuân offre un cadre idéal pour les investissements dans l’éolien et le solaire. Notre groupe continue d'étudier plusieurs projets pour demander l'autorisation d'investissement», confirme Hoàng Văn Chiên, directeur de la centrale éolienne 7A du groupe.

Mais c’est Trungnam Group qui porte l’ambition la plus vaste. Au-delà de la production d’électricité verte, l’entreprise vise la création de complexes intégrés dédiés à l’hydrogène vert, avec un objectif de 250.000 tonnes par an d’ici 2030, et dix fois plus à l’horizon 2050.

"Ninh Thuân a tout : soleil, vent, eau. Notre priorité est d’accélérer la production d’hydrogène. À l’horizon 2050, l’entreprise ambitionne de créer un complexe énergétique vert intégrant solaire, éolien, une station de transfert d’énergie par pompage ainsi que des batteries, destiné à produire de l’hydrogène vert, de l’ammoniac et à alimenter en électricité propre les zones industrielles", précise Nguyên Tâm Tiên, directeur général du groupe.

À ce jour, la province aligne 57 projets d’énergies renouvelables en activité, pour une puissance totale de 3.750 MW raccordés au réseau national, soit 23% de son PIB.

"Les projets d’énergie propre ont attiré des capitaux nationaux et étrangers, contribué à créer des emplois, augmenté la valeur de la production industrielle et modernisé la structure économique en réduisant la dépendance à l’agriculture et à l’exploitation traditionnelle des ressources. Ils génèrent environ 1.000 milliards de dôngs de revenus budgétaires annuels pour la province. Les projets ont également favorisé le développement des infrastructures, des transports, du réseau électrique et des services connexes, entraînant un effet positif sur l’ensemble de l’économie locale", déclare Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial.

Ninh Thuân ne compte pas s’arrêter là. Sa planification à l’horizon 2050 table sur un mix énergétique diversifié : solaire, éolien offshore, pompage-turbinage, gaz naturel liquéfié, biomasse, hydrogène… La province entend tirer parti de ses vastes terres disponibles, de son littoral et de ses infrastructures portuaires.

Le 25 novembre 2024, le Comité central du Parti communiste du Vietnam a officiellement relancé le projet de centrales nucléaires à Ninh Thuân. Les centrales Ninh Thuân 1 et 2 devraient entrer en service avant 2035. Cette décision, longtemps suspendue, complète le tableau énergétique de la province et confirme son rôle de laboratoire de la transition énergétique nationale.

