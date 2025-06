Lào Cai achève l’éradication des habitations précaires et délabrées

Le Comité provincial du Parti de la province de Lào Cai (Nord), le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie de Lào Cai ont organisé le 19 juin une conférence bilan sur l’élimination des maisons précaires et délabrées sur l’ensemble de la province.

>> Accélérer les travaux de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

>> Randonnée à Lào Cai sur les chemins des rizières en amphithéâtres

>> Le tourisme de Lào Cai voit son avenir en vert et en grand

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté lors de la conférence, pour mettre en œuvre le programme d’éradication des habitations précaires, les comités du Parti, les autorités locales, le Front de la Patrie et les organisations socio-politiques de la province de Lào Cai ont déployé de nombreuses solutions synchronisées. Le processus a été marqué par l’apparition de nombreux modèles efficaces et d’approches créatives, contribuant de manière significative aux résultats globaux de la province.

Les localités ont concentré leurs efforts sur la mobilisation de la participation active des entreprises, des organisations, des particuliers, des forces armées, des membres des unions, des jeunes et de la population, dans un esprit de solidarité : "Chacun contribue selon ses moyens - qui a de la force donne de la force, qui a des ressources donne des ressources, beaucoup ou peu, toute aide est la bienvenue". Cette mobilisation collective a généré une dynamique forte et une large adhésion au programme, avec pour objectif que personne ne soit laissé pour compte.

À l’issue d’un processus de mise en œuvre mené avec un haut sens des responsabilités, jusqu’à la fin du mois de mai 2025, la province de Lào Cai a achevé la construction et la rénovation de 10.707 maisons, atteignant ainsi 100% de l’objectif fixé.

Un budget d'environ 41 millions de dollars

Le programme a mobilisé un budget total de 1.087,003 milliards de dôngs (environ 41 millions de dollars) pour la construction ou la rénovation de logements destinés aux personnes ayant rendu des services à la révolution, aux familles de martyrs, aux ménages pauvres et quasi-pauvres, ainsi qu’aux bénéficiaires des programmes cibles nationaux de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique dans les zones peuplées de minorités ethniques.

Ce budget comprend : 208,750 milliards de dôngs provenant du budget de l’État central, 179,023 milliards de dôngs du budget local, 498,430 milliards de dôngs environ de contributions des ménages bénéficiaires, et 201,100 milliards de dôngs issus de la mobilisation sociale (entreprises, organisations et particuliers)

Grâce à l’implication active des comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et des communautés locales, près de 20.000 journées de travail volontaire ont été mobilisées. Cette contribution communautaire significative reflète un esprit de solidarité, d’entraide et de cohésion sociale, et a grandement contribué au succès du programme dans la province.

Lors de la conférence, Trinh Xuân Truong, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Lào Cai, a affirmé que le mouvement "Unis pour éliminer les maisons précaires et délabrées" revêt une signification particulièrement importante. Il incarne le sens des responsabilités, les valeurs morales de "reconnaissance envers ceux qui ont servi la nation" et "aimer son prochain comme soi-même", tout en apportant un foyer chaleureux aux personnes méritantes, aux familles de martyrs, aux ménages pauvres et quasi-pauvres. Ce mouvement contribue de manière significative à la garantie du bien-être social et au développement socio-économique durable de la province de Lào Cai. Le responsable a précisé qu'environ 70% des logements construits étaient entièrement neufs.

Afin de valoriser les résultats obtenus et de bien accomplir les tâches à venir, Trinh Xuân Truong a appelé les comités du Parti, les autorités, le Front de la Patrie et les organisations de masse de la province à mettre en œuvre plusieurs orientations clés :

Il a notamment souligné la nécessité de poursuivre la sensibilisation et la diffusion des objectifs, la portée, la signification et la dimension humanitaire du mouvement, auprès des organisations, des entreprises, des donateurs, et de toutes les couches de la population. L’objectif est de créer un large élan de mobilisation sociale, en complément des ressources publiques, afin de soutenir la construction de logements pour les familles bénéficiaires dans le cadre du mouvement d’émulation "Unis pour éliminer les maisons précaires et délabrées", ainsi que d’autres campagnes et programmes lancés à l’échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Pour les ménages ayant bénéficié de l’assistance pour l’élimination des maisons précaires et délabrées, les comités du Parti et les autorités locales sont appelés à organiser des séances de sensibilisation au niveau des villages, hameaux et quartiers. L’objectif est de renforcer la conscience collective, de stimuler la volonté d’autonomie et d’éviter toute attitude de dépendance ou d’attentisme. Il convient également d’encourager, de guider les foyers dans la stabilisation de leur vie quotidienne, ainsi que dans l’entretien, l’utilisation durable et efficace de leurs logements.

Les départements, services et branches administratives compétents sont invités à étudier et proposer, dans le cadre de leurs fonctions, des politiques d’appui adaptées afin de favoriser une sortie durable de la pauvreté pour les populations concernées.

À ce titre, Trinh Xuân Truong a chargé le Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Lào Cai de continuer à coopérer avec les autorités locales pour finaliser la délivrance des certificats de droit d’usage foncier aux ménages bénéficiaires d’ici juillet 2025.

À l’occasion de cet événement, le président du Comité populaire de la province de Lào Cai a décerné des certificats de mérite à 17 collectifs et 13 individus pour leurs contributions remarquables dans la mise en œuvre du mouvement "Unis pour éliminer les maisons précaires et délabrées dans la province de Lào Cai".

Xuân Lôc/CVN