Le PM travaille avec des multinationales sur les infrastructures et l’agroalimentaire

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh expose la voie du Vietnam au WEF

>> Le PM Pham Minh Chinh assiste à la séance plénière d’ouverture du WEF de Tianjin

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue sénégalais à Tianjin

Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec Peter Körte, membre du directoire, directeur de la technologie et directeur de la stratégie de Siemens AG, il a salué l’efficacité des opérations du groupe à travers le monde et salué ses projets d’expansion au Vietnam, soulignant que le développement des infrastructures représente une priorité majeure pour la stratégie de développement socio-économique du pays.

Le Vietnam a identifié le développement des infrastructures comme un pilier fondamental du progrès national, a-t-il souligné, détaillant l’approche du pays en matière d’investissement dans les infrastructures, notamment les modèles de partenariat public-privé pour les projets nationaux de grande envergure couvrant les transports, l’énergie et les infrastructures numériques.

Il a présenté la feuille de route du Vietnam pour le développement des infrastructures, couvrant les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, précisant que les récentes réformes institutionnelles ont créé des mécanismes et des politiques plus flexibles pour les investisseurs, avec un champ d’action plus large et des procédures simplifiées. Il a exhorté Siemens à collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs et les localités compétents pour mener à bien des projets de coopération concrets.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué l’intérêt de Siemens pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse au Vietnam, ajoutant que le pays développe actuellement son réseau ferroviaire avec la Chine, qui reliera l’Asie centrale et l’Europe. Il a suggéré que l’entreprise collabore avec les ministères concernés et les Chemins de fer vietnamiens afin d’explorer les possibilités de participation.

Selon Körte, le géant technologique allemand, qui a généré un chiffre d’affaires de 75,9 milliards d’euros (plus de 88 milliards de dollars) en 2024 avec quelque 312.000 employés dans le monde, est présent au Vietnam depuis 1993. L’entreprise possède actuellement trois bureaux à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’une usine de fabrication dans la province de Binh Duong. Il a exprimé le vif intérêt de Siemens pour une participation aux projets d’infrastructures vietnamiens, notamment au développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Anne Tse, Pdg de Pepsico pour la région Asie-Pacifique, une multinationale américaine leader dans le secteur de l’alimentation, des snacks et des boissons, présente au Vietnam depuis plus de 31 ans. PepsiCo exploite actuellement des usines de transformation de produits alimentaires et de boissons dans le pays, pour un investissement total de près d’un milliard de dollars américains.

Anne Tse a exprimé l’intérêt de PepsiCo non seulement pour le développement de sa production alimentaire et de boissons au Vietnam, mais aussi pour l’investissement dans l’agriculture et la transformation de haute technologie, tant pour la consommation nationale que pour l’exportation vers les pays de la région.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité PepsiCo pour son succès à l’international et au Vietnam, notamment pour ses récents projets dans les provinces de Hà Nam et de Long An. Il a salué les contributions concrètes de l’entreprise au développement économique du Vietnam et aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Informant Anne Tse de la stratégie de développement socio-économique du Vietnam et de son partenariat avec les États-Unis, il a affirmé l’engagement du Vietnam à créer un environnement favorable pour les investissements. Il a souligné les réformes en cours au Vietnam, notamment la restructuration institutionnelle, la rationalisation de l’appareil de l’État et les efforts visant à supprimer les obstacles pour les entreprises nationales et étrangères, y compris américaines.

Le dirigeant a souligné que si le Vietnam dispose de matières premières agricoles abondantes, nombre d’entre elles sont saisonnières et difficiles à conserver. Il a encouragé PepsiCo à investir dans la transformation en profondeur des produits agricoles vietnamiens, contribuant ainsi à leur valorisation sous la marque Pepsi et à leur valorisation, non seulement pour le marché intérieur de 100 millions de consommateurs, mais aussi pour la distribution régionale et mondiale.

Afin de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement en particulier, et les relations entre le Vietnam et les États-Unis dans leur ensemble, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité PepsiCo à poursuivre ses investissements au Vietnam. Il a également appelé l’entreprise à servir de passerelle pour attirer davantage d’entreprises américaines et de partenaires de PepsiCo dans le pays.

Il a exhorté PepsiCo à soutenir les agriculteurs et les entreprises vietnamiens dans le renforcement de leurs capacités de production, l’amélioration de leur compétitivité et leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cela comprend le partage des connaissances, de l’expertise, des solutions modernes et des technologies pour aider le Vietnam à restructurer son économie et à faire la transition vers un modèle de croissance vert et durable.

VNA/CVN