L’OCDE loue la performance économique du Vietnam

Le Vietnam s’impose comme l’un des pays les plus dynamiques au monde en matière de croissance économique, a salué l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans sa dernière édition des "Perspectives économiques" (juin 2025).

Photo : VietnamPlus/CVN

Avec le maintien d’une politique économique judicieuse, l’objectif du pays d’atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir est tout à fait réalisable, selon le chef économiste de l’OCDE, Álvaro Santos Pereira, qui a suivi des économies du monde entier, de l’Australie à l’Amérique du Nord, en passant par l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine.

Peu de pays ont laissé une aussi forte empreinte que le Vietnam. Le pays connaît une croissance remarquable, son revenu par habitant doublant environ tous les dix ans. Cette réussite économique est due à une gestion macroéconomique rigoureuse, à des politiques efficaces et à la ferme détermination du peuple vietnamien à bâtir un avenir prospère, a-t-il souligné.

Depuis la mise en œuvre du Dôi moi (Renouveau), le Vietnam est devenu l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Un succès particulièrement remarquable a été son impressionnant taux de réduction de la pauvreté, passé de 50% à moins de 1%. De tels progrès, a souligné Alvaro Pereira, sont difficiles à réaliser et rarement observés ailleurs.

Concernant le rôle du secteur privé, il a salué les efforts du Vietnam pour "dérouler le tapis rouge" aux investisseurs étrangers et a suggéré que le même niveau de soutien soit désormais étendu aux petites et moyennes entreprises (PME) nationales. L’égalité des chances et des conditions de concurrence équitables entre les entreprises privées et les entreprises publiques sont essentielles, a-t-il déclaré, pour promouvoir la productivité et soutenir la croissance.

Photo : VietnamPlus/CVN

Soutenir le développement des PME

Álvaro Santos Pereira a également exhorté le gouvernement à ouvrir davantage de secteurs tels que les télécommunications, les infrastructures, la construction et la distribution à l’investissement privé. Cela permettrait de créer davantage d’emplois et de stimuler l’économie. Soutenir le développement des PME est tout aussi crucial ; si elles en ont les capacités, il convient de les encourager à conquérir des marchés plus vastes, y compris internationaux.

Selon la dernière édition des Perspectives économiques de l’OCDE (juin 2025), les prévisions de croissance ont été revues à la baisse pour la plupart des régions en raison des incertitudes commerciales. D’après les projections figurant dans cette édition, la croissance mondiale devrait ralentir, refluant de 3.3% en 2024 à 2.9% en 2025 comme en 2026.

Cependant, le Vietnam demeure l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. L’OCDE prévoit une croissance du PIB vietnamien de 6,2% en 2025 et de 6.0% en 2026, tirée par la demande intérieure. L’inflation devrait s’établir à 3.7% en 2025 et à 3.8% en 2026, soit en deçà de l’objectif de 4.5-5.0% retenu par la banque centrale.

Álvaro Santos Pereira a souligné qu’un taux de croissance de 6 à 7% est très impressionnant au regard des normes mondiales et qu’avec la poursuite des réformes, le Vietnam pourrait raisonnablement viser une croissance de 8%, voire une croissance à deux chiffres. Les principaux domaines de réforme comprennent l’éducation et l’assouplissement des obstacles pour le secteur privé dans les secteurs clés.

Photo : VNA/CVN

Le pays doit maintenir son ouverture

Toutefois, face aux défis de taille liés à l’incertitude des politiques commerciales, au vieillissement de la population et au changement climatique, le Vietnam doit aller plus loin dans les réformes structurelles pour renforcer la concurrence, améliorer les opportunités sur le marché du travail et rendre la croissance plus durable, selon le nouveau rapport de l’OCDE.

Le chef économiste de l’OCDE a estimé que le commerce restera un moteur de croissance essentiel pour le Vietnam. Mais à long terme, le marché intérieur jouera un rôle de plus en plus crucial dans le maintien d’une croissance stable. À cette fin, les investissements publics et privés doivent être renforcés, notamment dans les infrastructures des secteurs tels que les transports et les télécommunications.

La réduction de la taille de l’économie informelle au moyen d’incitations financières conjuguées à une application plus stricte de la législation est la voie qui conduira à une croissance plus inclusive. L’éducation reste également un moteur de croissance à long terme.

Álvaro Santos Pereira a appelé à un investissement accru dans l’enseignement primaire et secondaire afin de garantir la scolarisation d’un plus grand nombre d’enfants. Il a salué la décision du gouvernement vietnamien de supprimer les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans les établissements publics et a exprimé l’espoir qu’un soutien similaire soit éventuellement étendu à l’enseignement supérieur.

Dans l’ensemble, le Vietnam représente un modèle d’économie ouverte. Pour maintenir sa dynamique de croissance, le pays doit maintenir son ouverture, renforcer ses capacités internes et poursuivre son intégration internationale de manière durable, a-t-il conclu.

VNA/CVN