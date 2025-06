Des milliers de produits verts et des nouvelles technologies présentés à l'exposition Vietbuild Hô Chi Minh-Ville 2025

L’événement suscite un grand intérêt de la part de la communauté des entreprises nationales et internationales, avec pour thème : «Construction - Matériaux de construction - Immobilier et Décoration intérieure et extérieure».

Cette édition réunit plus de 600 entreprises avec plus de 2000 stands, présentant des produits et services dans les domaines de la construction, des matériaux de construction, de l’aménagement intérieur et extérieur, de l’immobilier, etc. De nombreux stands mettent en particulier en avant des produits verts, des technologies respectueuses de l’environnement, des matériaux recyclés, des équipements économes en énergie, en phase avec les tendances de développement durable et d’économie verte.

Un point fort notable est le lancement de la plateforme Vietbuild Online - un portail d’information pour présenter les entreprises et produits du secteur de la construction, des transports et de l’industrie, au Vietnam et à l’international. Cette plateforme vise à promouvoir les connexions commerciales, le transfert de technologies et la coopération en matière d’investissement à l’ère numérique.

Dans le cadre de l’événement, les organisateurs, en collaboration avec l’Association vietnamienne des matériaux de construction et le Conseil de promotion commerciale de la Fédération de Russie, organisent l’exposition industrielle EURASIA EXPO Vietnam 2025 - un forum de coopération sectorielle de niveau international entre entreprises asiatiques et européennes.

L’exposition ne se limite pas à la présentation de produits, mais comprend également des séminaires spécialisés sur les matériaux verts, la conception durable et les technologies de construction modernes. Cela contribue à stimuler l’innovation des entreprises, améliorer la qualité des produits et protéger l’environnement.

Vietbuild 2025 à Hô Chi Minh-Ville se tiendra jusqu’au 29 juin.

