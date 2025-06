Lào Cai, là où les fêtes ouvrent les portes du tourisme

Lào Cai - la terre surnommée “le pays des fêtes toute l’année” - est le foyer commun de 25 groupes ethniques aux identités culturelles uniques, formant un tableau vivant aux couleurs multiples et inédites. Chaque minorité ethnique ne se contente pas de préserver ses traditions, mais enrichit également le trésor culturel de cette région montagneuse frontalière du Nord.

Photo : VNA/CVN

À chaque grande fête du mois de mai, l’atmosphère festive envahit les destinations phares telles que Sa Pa, le plateau blanc de Bac Hà, la communauté touristique de Y Ty (Bat Xat) ou encore le site touristique écologique de Nghia Dô (Bao Yên). Ces événements culturels remarquables ne sont pas seulement des célébrations locales, ils sont élevés au rang de produits touristiques attrayants, attirant des milliers de visiteurs venus de partout pour vivre et découvrir ces richesses.

À Sa Pa, le festival de rue est devenu un moment incontournable, avec des spectacles éclatants illustrant la diversité culturelle des ethnies H’mông, Dao rouge, Tày, Giáy, Xa Pho... Les danses du tambour nêm des Dao rouges, les mélodies de la flûte khèn des H’mông, la danse xòe des Giáy ou la musique de la cithare tính des Tày ne sont pas seulement des performances artistiques, mais racontent aussi l’identité et l’âme de chaque peuple. Ces danses et musiques traditionnelles, portées par des costumes authentiques, offrent aux visiteurs une expérience unique et mémorable.

Hoàng Thi Vuong, chef du Bureau de la culture, des sciences et de l’information de la Cité municipale de Sa Pa, explique : “Exploiter les valeurs culturelles pour développer le tourisme est une politique constante de la ville. Forts de 14 patrimoines culturels immatériels nationaux tels que la fête Gâu Tào des H’mông, le rituel +câp sac+ des Dao rouges, la fête Roong Pooc des Giáy, ainsi que de nombreux métiers traditionnels comme la fabrication d’objets en argent, la décoration des costumes, nous nous efforçons de préserver et de valoriser ces richesses à travers des festivals et événements culturels-touristiques, contribuant ainsi à construire une marque touristique distinctive pour Sa Pa”.

Promouvoir l’identité culturelle des minorités

Photo : BaoLaoCai/CVN

Au-delà de Sa Pa, le site touristique écologique Nghia Dô (Bao Yên), bien que récemment reconnu comme destination touristique communautaire provinciale en 2022, a rapidement su se forger une identité propre avec le festival “Couleurs dorées au bord de la rivière Nam Luông”. Cette série d’activités populaires telles que la marche sur échasses, la course en radeau, le tir à l’arbalète, la pêche, ravivent la beauté des traditions culturelles de l'ethnie Tày tout en offrant un espace de divertissement dynamique qui séduit un large public.

En 2025, le festival du “Qua con” (balles en tissu) à Nghia Dô a été organisé pour la première fois à grande échelle, rassemblant 250 participants pour une danse synchronisée du còn, et exposant une grande diversité de “qua con” issus de plusieurs ethnies comme les Tày, Nùng, Thai, Muong… “Valoriser la culture du +qua con+ ne crée pas seulement un espace festif mais ouvre aussi des opportunités de revenus durables pour les habitants, grâce à la transformation de ces produits traditionnels en cadeaux et objets décoratifs à forte valeur d’usage, destinés au tourisme”, souligne Nguyên Anh Dung, vice-président du Comité populaire du district de Bao Yên.

Dans d’autres localités comme Y Tý (Bat Xat) ou Bac Hà, la culture ethnique est également préservée et mise en valeur à travers des festivals, des spectacles de chants et de danses populaires, la restauration de métiers traditionnels tels que le tissage de nattes en rotin, la peinture à la cire d’abeille, la broderie sur tissu… Les spécialités culinaires comme le thang cô de cheval, le pho chua, le khâu nhuc enrichissent aussi l’expérience gastronomique des visiteurs.

Selon Duong Tuân Nghia, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Lào Cai, avec 41 patrimoines culturels immatériels nationaux - le plus grand nombre du pays - Lào Cai suit la bonne voie en transformant ses atouts culturels en avantages économiques. Les festivals ne sont pas seulement des espaces de vie culturelle communautaire, mais aussi des occasions de célébrer et de promouvoir l’identité des minorités ethniques dans l’époque contemporaine.

Lào Cai n’est pas seulement une terre de montagnes majestueuses, c’est un trésor culturel vivant où chaque fête raconte une histoire merveilleuse, invitant les visiteurs à vivre et ressentir. Des danses traditionnelles aux artisanats raffinés, des espaces festifs animés aux plats typiques savoureux, Lào Cai affirme de plus en plus sa position de destination touristique culturelle unique et irrésistible.

Mai Quynh/CVN