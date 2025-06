La Bulgarie offre des perspectives commerciales aux sociétés vietnamiennes

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie bulgare (BCCI), Tsvetan Simeonov, a souligné le rôle stratégique du Vietnam en tant que partenaire clé en Asie du Sud-Est et a proposé de renforcer les liens commerciaux dans des domaines clés tels que le commerce, la technologie et l’investissement.

>> Le Vietnam et la Bulgarie visent un nouveau sommet sur les échanges commerciaux

>> Le Vietnam et la Bulgarie disposent d'un énorme potentiel de coopération

>> La Bulgarie apprécie le potentiel de coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, le responsable a souligné l’importance géopolitique de la Bulgarie en tant que lien vital entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient - Afrique, servant de plaque tournante au sein du réseau commercial mondial.

Le 1er janvier 2025, la Bulgarie est officiellement devenue membre à part entière de l’espace Schengen, une initiative qui devrait considérablement améliorer la circulation des biens, des services et des personnes au sein de l’Union européenne (UE). Cette intégration offre aux entreprises vietnamiennes la possibilité d’accéder plus rapidement au marché de l’UE et de réduire leurs coûts logistiques.

Parallèlement, la Bulgarie accélère la modernisation de ses infrastructures, notamment dans les domaines des transports, des ports maritimes, de l’énergie et des télécommunications, créant ainsi un environnement plus ouvert, plus compétitif et plus propice aux investisseurs.

Le pays possède des atouts dans des secteurs qui correspondent parfaitement aux priorités de développement du Vietnam, notamment les technologies de l’information, les logiciels, l’électronique, l’énergie et l’environnement, l’entrepreneuriat et l’innovation, l’agriculture et l’agroalimentaire, la logistique et les services de fret.

Un lieu prometteur pour les investisseurs vietnamiens

Les partenaires bulgares sont également disposés à coopérer en matière d’infrastructures logistiques afin de permettre aux exportations vietnamiennes d’atteindre les marchés européens via l’Europe de l’Est et les Balkans.

Dans le cadre de son voyage de travail, l’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a rencontré Plamen Panchev, PDG de la zone économique de Trakia (TEZ), le plus grand pôle industriel de Bulgarie, couvrant plus de 10 millions de mètres carrés et composé de six parcs industriels clés.

La TEZ encourage les investissements dans des secteurs tels que la fabrication, les technologies de pointe, les énergies renouvelables, la logistique, la formation professionnelle et la R&D dans les technologies vertes comme l’énergie solaire, l’hydrogène vert et le biométhane. Grâce à des mesures incitatives attractives, dont un taux d’imposition des sociétés de 10%, le plus bas de l’UE, la TEZ ambitionne de devenir la première zone industrielle neutre en carbone d’Europe. Ces atouts en font un lieu prometteur pour les investisseurs vietnamiens en quête d’une croissance durable et à long terme.

Le 3 juillet, l’ambassade du Vietnam en Bulgarie organisera, en collaboration avec la BCCI, le Forum de coopération économique Vietnam-Bulgarie à Sofia. Ce forum devrait réunir une cinquantaine d’entreprises bulgares et une vingtaine d’entreprises vietnamiennes en personne, ainsi qu’une trentaine d’associations et d’entreprises en ligne. Cet événement vise à offrir une plateforme concrète pour promouvoir la coopération économique bilatérale dans les années à venir.

VNA/CVN