Lào Cai : Bac Hà attire plus de 20.000 visiteurs lors du Festival du Haut plateau blanc 2025

Photo : Câm Sa - Hông Ninh/CVN

C’est sans conteste la finale de la 18ᵉ édition de la course traditionnelle de chevaux de Bac Hà, marquée par des compétitions captivantes et intenses entre 32 jockeys venus des provinces septentrionales Lào Cai, Tuyên Quang et Son La qui a le plus largement attiré de touristes à Bac Hà, à l’occasion de ce festival dans la province de Lào Cai (Nord).

Particulièrement remarquable, la prestation chorégraphique de danse avec bâtons sênh tiền, réalisée par 600 élèves issus de l'ethnie H'mông, a laissé une impression inoubliable chez les habitants et les touristes.

Dans le cadre du festival, d’autres activités telles que la cueillette de prunes dans les vergers ou encore la foire commerciale ont offert aux visiteurs de nombreuses opportunités d’achat et d’immersion dans la culture locale.

Le Festival du Haut plateau blanc Bac Hà - été 2025 n’a pas seulement célébré la culture locale, il a aussi été l’occasion de rapprocher les visiteurs de la nature des hauts plateaux, confirmant le statut de Bac Hà, une destination estivale incontournable.

Câm Sa/CVN